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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.25 11:00

Мурманская область на протяжении пяти лет остаётся лидером по количеству инвестиций в Арктической зоне Российской Федерации

Мурманская область уверенно удерживает позиции лидера по привлечению инвестиций в Арктической зоне Российской Федерации. Этому способствует эффективная работа двух преференциальных режимов: Арктической зоны РФ и ТОР «Столица Арктики», которые действуют в регионе с 2020 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса. О достигнутых результатах на оперативном совещании в правительстве 19 мая рассказала заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, за пять лет резидентами АЗРФ и ТОР вложено 269 млрд рублей, создано более 5,8 тысячи рабочих мест. Почти половина проектов резидентов АЗРФ находится в активной стадии реализации, а 55 уже введены в эксплуатацию.

«Мурманская область демонстрирует впечатляющие результаты благодаря комплексному подходу к развитию Арктической зоны, включающему создание привлекательных условий для бизнеса и поддержку стратегических проектов. Мы видим, как преференциальные режимы стимулируют экономический рост и создают новые возможности для жителей региона», – сказала Светлана Панфилова.

На сегодняшний день общее количество резидентов ТОР и АЗРФ достигло 306, а общий объём планируемых инвестиций в экономику региона составит 547,1 млрд рублей.

Создание ТОР позволило реализовать ряд стратегически важных проектов в Мурманской области, среди которых Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, автоматизированный промышленный холодильник в п. Минькино, морской торговый порт «Лавна». Помимо крупных проектов весомый вклад в развитие экономики региона вносят субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие статусы резидентов АЗРФ. Эти проекты ориентированы на внутренний рынок и охватывают широкий спектр отраслей: от сферы услуг и туризма до строительства и логистики.

Среди небольших, но значимых для отдельных муниципалитетов проектов: многофункциональный сервисный центр «Atlas», а также туристический комплекс в Печенгском округе, ресторан «Джани ресторани» в Мончегорске. Среди последних реализованных в сфере туризма – кафе «UMBA» в Терском округе. Резидент развивает туристическую инфраструктуру Терского берега Белого моря и представляет продукцию местного производства.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Мурманская область продолжает наращивать инвестиционный потенциал благодаря эффективной работе преференциальных режимов и поддержке стратегически важных проектов. Наш край  остаётся привлекательным для инвесторов, предлагая широкий спектр возможностей для развития бизнеса в Арктике.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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