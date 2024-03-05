Мурманская область на протяжении уже многих лет демонстрирует стабильность межнациональных отношений и гармоничное развитие этнических процессов - Владимир Мищенко

Сегодня в Мурманске проходит заседание Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Мурманской области. В его работе принял участие первый вице-спикер Думы Владимир Мищенко.

Провёл заседание Совета глава региона Андрей Чибис. В центре внимания участников были вопросы, связанные с реализацией Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года на территории Мурманской области.

Министр внутренней политики Анна Головина, министр образования и науки Диана Кузнецова, первый заместитель министра культуры Тимур Давлетшин довели участникам информацию о достижениях и положительных практиках в сфере нацполитики в Мурманской области.

Состоялся обмен мнениями, в ходе которого представители национально-культурных объединений и религиозных организаций поддержали действия властей, направленные на обеспечение межнационального и межконфессионального согласия в Мурманской области.

- Мурманская область традиционно на протяжении уже многих лет демонстрирует стабильность межнациональных отношений и гармоничное развитие этнических процессов, - прокомментировал итоги заседания Владимир Мищенко. - Это указывает на эффективную реализацию государственной национальной политики в регионе.

Парламентарий подчеркнул, что в основе такого положения дел – хорошо налаженное взаимодействие органов власти субъекта с национально-культурными объединениями и религиозными организациями, а также большая профилактическая работа и постоянный мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений для раннего предупреждения конфликтных ситуаций.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29620/