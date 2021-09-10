Мурманская область нацелена на развитие сотрудничества с Челябинской областью

В Мурманскую область приехала бизнес-делегация из Челябинской области во главе с региональным министром экономического развития Натальей Лугачевой. Главная цель визита – расширение межрегионального сотрудничества. В ходе поездки представители бизнес-делегации изучат промышленный и инвестиционный потенциал Мурманской области и наметят пути дальнейшего сотрудничества.

Делегация Челябинской области будет работать в Мурманской области на протяжении двух дней. Поездка инициирована Южно-Уральской Торгово-промышленной палатой, её организатором в регионе стали НО «Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» и Северная торгово-промышленная палата. В составе бизнес-делегации – руководители крупных промышленных компаний Челябинской области, среди которых ведущие разработчики насосного оборудования, производители средств автоматизации для промышленности и другие.

«Промышленный потенциал Челябинской области позволяет нам участвовать в реализации инвестпроектов различной сложности и масштабности. Региону интересны стратегически важные для страны инфраструктурные проекты Мурманской области, такие как создание центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, строящийся морской торговый порт «Лавна», терминал «Тулома», а также проекты в сфере водородной энергетики, включающие генерацию, транспортировку и использование водорода в промышленности», – отметила Наталья Лугачева.

В рамках визита в Мурманскую область у делегации пройдёт более ста встреч, цель которых наладить сотрудничество с крупными компаниями, среди которых ФГУП «Атомфлот», ПАО «Аэропорт Мурманск», ООО «МТ Тулома», СРЗ «Нерпа» и другие. В том числе запланированы встречи с представителями правительства Мурманской области и региональных институтов поддержки. Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова первой поприветствовала гостей региона, отметив, что интерес российских промышленников обусловлен уникальными условиями для развития производств, которые формируются в российской Арктике, и Мурманская область будет способствовать укреплению этой тенденции.

«Нам приятно, что интерес к Мурманской области растёт. Это результат планомерно выстроенной политики регионального правительства, благодаря которой мы занимаем лидирующие позиции по привлечению инвестиций в Арктике. Уже сегодня это выражается в запуске новых производств, – отметила Татьяна Русскова. – Безусловно, наши компании заинтересованы в развитии и поиске новых партнеров для усиления своих конкурентных преимуществ. Таких союзников они вполне могут найти в лице челябинских компаний».

На встрече руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова рассказала о ключевых инвестпроектах, реализуемых в Заполярье, а также о поддержке, на которую могут рассчитывать инвесторы из Южного Урала.

Светлана Панфилова выразила уверенность, что по итогам визита бизнес-делегации Челябинской области будут найдены новые точки для сотрудничества и ценные контакты, и это, в свою очередь, найдет отражение в виде создания новых инвестиционных проектов в Заполярье.

Уже при первом обращении в Корпорацию за компанией закрепляется индивидуальный консультант, который помогает по всем возникающим вопросам. При этом, если инвестор запускает бизнес-проект на территории Мурманской области, ему доступен тот же спектр льгот, что и местной компании. В том числе набор «арктических преференций».

«Задача Корпорации развития – направлять и содействовать инвестору. С нашей помощью в регионе реализуется порядка 60 инвестиционных проектов. Все инвесторы разные, некоторым достаточно получить консультацию и заручиться контактами. А есть те, кого мы сопровождаем с момента появления бизнес-идеи вплоть до запуска, подбираем меры государственной поддержки и помогаем их получить», – сказала Светлана Панфилова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, помимо официальных и встреч, и переговоров по индивидуальному графику у делегации Челябинской области запланировано посещение площадки Мурманского морского торгового порта и Центра управления регионом.