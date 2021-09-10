Сейдозеро вошло в топ-10 самых красивых озер РоссииМончегорску будет присвоено звание «Город трудовой доблести»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.09.21 15:15

Мурманская область нацелена на развитие сотрудничества с Челябинской областью

В Мурманскую область приехала бизнес-делегация из Челябинской области во главе с региональным министром экономического развития Натальей Лугачевой. Главная цель визита – расширение межрегионального сотрудничества. В ходе поездки представители бизнес-делегации изучат промышленный и инвестиционный потенциал Мурманской области и наметят пути дальнейшего сотрудничества.

Делегация Челябинской области будет работать в Мурманской области на протяжении двух дней. Поездка инициирована Южно-Уральской Торгово-промышленной палатой, её организатором в регионе стали НО «Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф» и Северная торгово-промышленная палата. В составе бизнес-делегации – руководители крупных промышленных компаний Челябинской области, среди которых ведущие разработчики насосного оборудования, производители средств автоматизации для промышленности и другие.

«Промышленный потенциал Челябинской области позволяет нам участвовать в реализации инвестпроектов различной сложности и масштабности. Региону интересны стратегически важные для страны инфраструктурные проекты Мурманской области, такие как создание центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, строящийся морской торговый порт «Лавна», терминал «Тулома», а также проекты в сфере водородной энергетики, включающие генерацию, транспортировку и использование водорода в промышленности», – отметила Наталья Лугачева.

В рамках визита в Мурманскую область у делегации пройдёт более ста встреч, цель которых наладить сотрудничество с крупными компаниями, среди которых ФГУП «Атомфлот», ПАО «Аэропорт Мурманск», ООО «МТ Тулома», СРЗ «Нерпа» и другие. В том числе запланированы встречи с представителями правительства Мурманской области и региональных институтов поддержки. Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова первой поприветствовала гостей региона, отметив, что интерес российских промышленников обусловлен уникальными условиями для развития производств, которые формируются в российской Арктике, и Мурманская область будет способствовать укреплению этой тенденции.

«Нам приятно, что интерес к Мурманской области растёт. Это результат планомерно выстроенной политики регионального правительства, благодаря которой мы занимаем лидирующие позиции по привлечению инвестиций в Арктике. Уже сегодня это выражается в запуске новых производств, – отметила Татьяна Русскова. – Безусловно, наши компании заинтересованы в развитии и поиске новых партнеров для усиления своих конкурентных преимуществ. Таких союзников они вполне могут найти в лице челябинских компаний».

На встрече руководитель Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова рассказала о ключевых инвестпроектах, реализуемых в Заполярье, а также о поддержке, на которую могут рассчитывать инвесторы из Южного Урала.

Светлана Панфилова выразила уверенность, что по итогам визита бизнес-делегации Челябинской области будут найдены новые точки для сотрудничества и ценные контакты, и это, в свою очередь, найдет отражение в виде создания новых инвестиционных проектов в Заполярье.

Уже при первом обращении в Корпорацию за компанией закрепляется индивидуальный консультант, который помогает по всем возникающим вопросам. При этом, если инвестор запускает бизнес-проект на территории Мурманской области, ему доступен тот же спектр льгот, что и местной компании. В том числе набор «арктических преференций».

«Задача Корпорации развития – направлять и содействовать инвестору. С нашей помощью в регионе реализуется порядка 60 инвестиционных проектов. Все инвесторы разные, некоторым достаточно получить консультацию и заручиться контактами. А есть те, кого мы сопровождаем с момента появления бизнес-идеи вплоть до запуска, подбираем меры государственной поддержки и помогаем их получить», – сказала Светлана Панфилова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, помимо официальных и встреч, и переговоров по индивидуальному графику у делегации Челябинской области запланировано посещение площадки Мурманского морского торгового порта и Центра управления регионом.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается сезонное снижение цен на картофель, морковь и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет почти 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Чтобы восстановить теплоснабжение в домах мурманчан, главе города пришлось выйти из отпуска-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России упрощён порядок заключения, изменения и досрочного прекращения договора ОСАГО
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика