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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.21 16:30

Мурманская область нацелена на развитие водного туризма

Развитие водного туризма и опыт в создании туристических маршрутов обсудили на рабочей встрече комитета по туризму Мурманской области и представителей туристического бизнеса с директором инициатив по развитию туризма, экологии и климату АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Ольгой Захаровой.

Ольга Захарова посетила Мурманскую область с рабочим визитом. Эксперт побывала в Умбе – локации межрегионального туристического маршрута, создание которого было поддержано «АСИ».

«Когда мы отправляемся в путешествие, мы едем за смыслами и новыми знакомствами. Мы узнали удивительных людей, познакомились с солеваром, с человеком, который делает невероятный шоколад. Для региона очень актуально развитие морского туризма. Сейчас, на мой взгляд, очень важно думать о том, как интегрировать в эти путешествия совершенно разных людей», – отметила Ольга Захарова.

Одной из самых популярных визитных карточек Заполярья является северное сияние, однако, власти нацелены сделать туризм в Мурманской области всесезонным. Большой потенциал региона в сфере развития яхтенного туризма отметил основатель крупнейшей в России яхтенной школы-сообщества «Сила ветра» Максим Пинигин.

«У Мурманской области достаточно большая береговая линия, а природа совершенно не отличается от Норвегии, Шотландии, Фарер. Здесь могут отдыхать многие туристы, как россияне, так и иностранцы. Но для этого нужен чартерный флот, нужны яхты, нужна инфраструктура и в этом вопросе потребуется помощь субъекта», – отметил Максим Пинигин.

Инфраструктурные проекты северян могут получить финансовую поддержку от регионального комитета по туризму. Об этом ещё раз напомнили представителям туристического сообщества, присутствующим на встрече. Продолжается приём заявок на конкурсный отбор на предоставление субсидии на реализацию проектов. Размер субсидии до миллиона рублей.

«В этот раз приоритет именно проектам по развитию речного и морского туризма. Остается совсем немного времени до окончания приёма заявок, но этот отбор проводится на регулярной основе», – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Подать заявку можно до 3 сентября. Консультации по вопросам подготовки документов для участия в отборе можно получить в отделе реализации государственных программ и государственной поддержки субъектов туриндустрии по телефонам: 8 (8152) 486- 490, 486-917 по будням дням с 14.00 до 17.00 или написав на электронную почту: kosheleva@gov-murman.ru, sadkova@gov-murman.ru. Подробности о конкурсе опубликованы на официальном сайте ведомства.

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