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Мурманская область. Арктика (16+)09.03.21 17:00

Мурманская область находится среди регионов, где меньше всего выявленных случаев взяточничества в 2020 году – версия Генпрокуратуры

Лидером среди российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году стала Москва, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин. «Далее — Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край», — сказал он в интервью РИА «Новости».

По его словам, меньше всего взяток в 2020 году зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Балдин отметил, что в коррупционных сводках «всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов», принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры.

«Вместе с тем одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы, и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению», — уточнил представитель Генпрокуратуры.

Напомним, летом прошлого года Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов. Тогда в первую десятку вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

Наименьший уровень коррупции наблюдался в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.

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