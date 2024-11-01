Мурманская область находится в зелёной зоне по показателям развития отрасли обращения с ТКО

Мурманская область по основным показателям, характеризующим развитие отрасли обращения с ТКО в субъектах, находится в «зелёной зоне». Об этом сообщили в ходе заседания межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которое провёл заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин.

В состав группы входят представители Российского экологического оператора, Совета Федерации, Государственной Думы, надзорных и федеральных органов власти, уполномоченные представители от каждого субъекта.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в рамках повестки заседания рассматривались вопросы о разработке нормативных правовых актов, необходимых для совершенствования отрасли обращения с отходами. Кроме того, участники обсудили возможности организации работ по обустройству и содержанию мест накопления ТКО, предусмотренных постановлением правительства Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/