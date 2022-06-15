Холдинг «РЖД» вернул до конца года скидку на билеты в дальних поездах для многодетных семей«Сад памяти» в Мурманской области: северян приглашают высадить деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.06.22 09:00

Мурманская область налаживает новые цепочки поставок: регион будет получать технику и оборудование от белорусских производителей

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл очередное заседание регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области. По словам главы региона, ситуация остаётся стабильной, также дают положительные результаты принятые меры поддержки малого и среднего бизнеса.  Кроме того, регион продолжает налаживать новые цепочки поставок в рамках импортозамещения и партнерское взаимодействие с дружественными странами. Так, на днях из Минска вернулась бизнес-миссия Мурманской области под руководством вице-губернатора Ольги Кузнецовой. По итогам визита производителям Республики Беларусь будет направлена консолидированная заявка от региона на поставку техники и оборудования.

«В рамках сотрудничества с нашими белорусскими партнёрами достигнут целый набор серьёзных договоренностей с производителями горнодобывающей техники, транспортных средств. Это также даст нам новые возможности не только для удержания имеющихся позиций экономического роста, но и для дальнейшего развития нашей экономики. Я прошу наши компании иметь ввиду, что это поможет в замещении той техники и оборудования, которое мы ранее получали от других поставщиков», – обратил внимание губернатор.

В свою очередь Ольга Кузнецова отметила, что в рамках бизнес-миссии в Республику Беларусь в состав делегации Мурманской области вошли 49 представителей предприятий и компаний региона, в том числе они презентовали свою продукцию.

«Наша продукция вызвала большой интерес. Контакты, которые появились по прямым поставкам из Мурманской области в Республику Беларусь и обратно, формируют запрос и потребность в создании совместного торгового дома. Это позволит обеспечивать двустороннюю доставку продукции без посредников по более приемлемым ценам, – подчеркнула вице-губернатор. – Хочу также обратиться к предприятиям, нуждающимся в обновлении горнодобывающей, коммунальной, строительной техники, дорожной, сельскохозяйственной. Мы сейчас аккумулируем потребность в одну большую заявку, чтобы отработать лояльные ценовые условия для поставки в Мурманскую область. И также представители белорусских предприятий приедут к нам и будут готовы точечно отрабатывать потребности. Всем, кто в этом заинтересован, необходимо обратиться в наш экспортный центр».

По словам Ольги Кузнецовой в этом году запланировано проведение подобных бизнес-миссий в Турцию, Китай, Бразилию, а также по запросам – реверсные бизнес-миссии в Бангладеш, Узбекистан, Армению.

«Ещё раз хочу обратить внимание предприятий, что у нас единый оператор таких поездок – Центр поддержки экспорта Мурманской области. На их сайте http://www.export51.ru/ есть вся необходимая информация по таким поездкам, формы заявок. Можем представить и свою продукцию. Участие бесплатное для компаний, стенд, организация и все сборы оплачиваются экспортным центром», – напомнила вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение глава региона Андрей Чибис отметил, что в Мурманской области опережающими темпами реализуется программа обновления общественного транспорта в муниципалитетах.

«Важно, что мы не просто поставляем новые троллейбусы и автобусы, но и обозначаем условия, при которых транспортные компании получают этот общественный транспорт: это поддержание трудовых коллективов, повышение зарплаты, стимулирование развития предприятий.  То есть, вместе с обновленным транспортом компании получают ряд условий и задач, направленных на поддержание стабильности», – подчеркнул губернатор.


Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Бабоньки». Художественный фильм (16+)14:05Аверин. Научи меня жить Интернет-проект (16+)
-PRO Деньги (16+)Холдинг «РЖД» вернул до конца года скидку на билеты в дальних поездах для многодетных семей-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо растут, а курс доллара коррекционно снижается-PRO Энергетику (18+)Отопительный период 2021/2022 гг. завершился в штатном режиме, аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 15 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Срок оформления паспорта гражданина РФ сокращается до 5 дней
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика