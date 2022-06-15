Мурманская область налаживает новые цепочки поставок: регион будет получать технику и оборудование от белорусских производителей

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл очередное заседание регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области. По словам главы региона, ситуация остаётся стабильной, также дают положительные результаты принятые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, регион продолжает налаживать новые цепочки поставок в рамках импортозамещения и партнерское взаимодействие с дружественными странами. Так, на днях из Минска вернулась бизнес-миссия Мурманской области под руководством вице-губернатора Ольги Кузнецовой. По итогам визита производителям Республики Беларусь будет направлена консолидированная заявка от региона на поставку техники и оборудования.

«В рамках сотрудничества с нашими белорусскими партнёрами достигнут целый набор серьёзных договоренностей с производителями горнодобывающей техники, транспортных средств. Это также даст нам новые возможности не только для удержания имеющихся позиций экономического роста, но и для дальнейшего развития нашей экономики. Я прошу наши компании иметь ввиду, что это поможет в замещении той техники и оборудования, которое мы ранее получали от других поставщиков», – обратил внимание губернатор.

В свою очередь Ольга Кузнецова отметила, что в рамках бизнес-миссии в Республику Беларусь в состав делегации Мурманской области вошли 49 представителей предприятий и компаний региона, в том числе они презентовали свою продукцию.

«Наша продукция вызвала большой интерес. Контакты, которые появились по прямым поставкам из Мурманской области в Республику Беларусь и обратно, формируют запрос и потребность в создании совместного торгового дома. Это позволит обеспечивать двустороннюю доставку продукции без посредников по более приемлемым ценам, – подчеркнула вице-губернатор. – Хочу также обратиться к предприятиям, нуждающимся в обновлении горнодобывающей, коммунальной, строительной техники, дорожной, сельскохозяйственной. Мы сейчас аккумулируем потребность в одну большую заявку, чтобы отработать лояльные ценовые условия для поставки в Мурманскую область. И также представители белорусских предприятий приедут к нам и будут готовы точечно отрабатывать потребности. Всем, кто в этом заинтересован, необходимо обратиться в наш экспортный центр».

По словам Ольги Кузнецовой в этом году запланировано проведение подобных бизнес-миссий в Турцию, Китай, Бразилию, а также по запросам – реверсные бизнес-миссии в Бангладеш, Узбекистан, Армению.

«Ещё раз хочу обратить внимание предприятий, что у нас единый оператор таких поездок – Центр поддержки экспорта Мурманской области. На их сайте http://www.export51.ru/ есть вся необходимая информация по таким поездкам, формы заявок. Можем представить и свою продукцию. Участие бесплатное для компаний, стенд, организация и все сборы оплачиваются экспортным центром», – напомнила вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в завершение глава региона Андрей Чибис отметил, что в Мурманской области опережающими темпами реализуется программа обновления общественного транспорта в муниципалитетах.

«Важно, что мы не просто поставляем новые троллейбусы и автобусы, но и обозначаем условия, при которых транспортные компании получают этот общественный транспорт: это поддержание трудовых коллективов, повышение зарплаты, стимулирование развития предприятий. То есть, вместе с обновленным транспортом компании получают ряд условий и задач, направленных на поддержание стабильности», – подчеркнул губернатор.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/