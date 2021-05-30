Мурманская область намерена развивать рыбохозяйственный комплекс

Вылов и обработка рыбы – одна из исторических специализаций Мурманской области. В настоящее время промышленное и прибрежное рыболовство осуществляют около 140 предприятий. В рыбной отрасли занято более 7 тысяч человек. О стратегических планах региона по развитию рыбохозяйственного комплекса доложила на заседании Совета по морской деятельности при Правительстве Мурманской области заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«Несмотря на пандемию, введенные ограничения, объём вылова водных биологических ресурсов увеличился, по сравнению с 2019 годом на 20 тысяч тонн, и составил более 600 тысяч тонн. Также увеличивается количество судов, которые сейчас строятся по инвестиционным квотам. Мы построим к 2022 году 35-метровый современный траулер-свежевик», – подчеркнула вице-губернатор.

Следует отметить, что мурманские предприятия активно осваивают федеральную поддержку в виде квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели – 11 мурманских рыбодобывающих компаний заявились на постройку 13 рыбодобывающих судов.

В целях развития рыбодобывающей отрасли правительство ставит задачу обеспечить стабильную законодательную базу, гарантирующую возврат вложенных инвестиций в строительство флота. В настоящее время в отрасли наблюдаются негативные тенденции, связанные с уменьшением доли прибрежного рыболовства. Чтобы их преодолеть, необходимо на законодательном уровне закрепить возможность потрошения и обезглавливания рыбы на судах прибрежного рыболовства.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, для решения этой проблемы Государственную Думу Российской Федерации внесен проект федерального закона, который уже рассмотрен и принят в первом чтении. В настоящее время проводится его подготовка к рассмотрения на профильном комитете Государственной Думы для последующего вынесения на второе чтение.

«После решения этой задачи, мы сможем перейти к вопросу донастройки механизма распределения квот, а именно создание действенных стимулов для предприятий, занимающихся прибрежным рыболовством. Это позволит обеспечить дополнительные поставки охлажденного рыбного сырья на береговые рыбофабрики. Наша стратегическая задача – обеспечение рыбной продукции населения области», – пояснила Ольга Кузнецова.