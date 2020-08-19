Мурманская область намерена развивать сотрудничество с Республикой Беларусь

Мурманская область тесно сотрудничает с Республикой Беларусь более четверти века. О сохранении результата многолетней плодотворной работы и высоком потенциале развития всестороннего сотрудничества сегодня говорили на рабочей встрече заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова с руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в России в Санкт-Петербурге Игорем Заломаем. Диалог состоялся в режиме видеоконференции.

Открывая встречу заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова подчеркнула, что Республика Беларусь является для региона одним из основных внешнеторговых партнеров. Апатитовый концентрат из Кировска поставляют на белорусские химические заводы, а на горнодобывающих предприятиях Мурманской области работают порядка 250 крупнотоннажных «БЕЛАЗов». Более 200 автобусов Минского автомобильного завода обеспечивают пассажирские перевозки в Заполярье. Мурманская область экспортирует рыбную продукцию, а у северян пользуется популярностью белорусская косметика и продукты питания.

«Мурманская область сохраняет заинтересованность в открытии прямого авиасообщения по маршруту Мурманск – Минск – Мурманск, но этот вопрос требует дополнительной проработки с авиакомпаниями, в том числе с авиакомпанией «Белавиа». Мы направили официальное письмо с просьбой оказать содействие авиакомпании «Белавиа» в открытии регулярных рейсов по данному маршруту», – отметила Ольга Кузнецова.

На встрече также были затронуты темы гуманитарного и культурного сотрудничества, сообщает региональное Министерство информационной политики.