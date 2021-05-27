Мурманская область направит пять заявок на Всероссийский конкурс проектов благоустройства

В этом году на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Мурманской области будет подано 5 заявок. Сегодня на заседании межведомственной комиссии под председательством губернатора Андрея Чибиса был утверждён список муниципалитетов-участников. В их числе города Полярные Зори, Ковдор, Кола, Кировск и Заозерск.

«Благоустройство населенных пунктов – это важнейший для региона вопрос. За последнее время в этом направлении мы сильно продвинулись, что подтверждают отзывы северян. Те проекты, которые представлены комиссии, чтобы подать соответствующую заявку на федеральный конкурс, отобраны в первую очередь людьми, в том числе в рейтинговом голосовании», – подчеркнул глава региона, поблагодарив жителей области за активное участие.

Так, в Полярных Зорях предлагается реализовать второй этап проекта благоустройства бульвара «Северное сияние».

В Заозерске планируется преобразить центральную площадь города по улице Ленинского Комсомола. Основная проблема этой территории – отсутствие разделения пешеходных и автомобильных зон, что делает её небезопасной.

Требуют капитального ремонта популярные среди ковдорчан улица Чехова и сквер до улицы Баштыркова, где расположены школа, детский сад, остановки общественного транспорта. Проект предусматривает восстановление пешеходных связей, создание парковки для автомобилей, благоустройство бульвара к школе и спортивной зоны.

Ещё два проекта, за которые отдали свои голоса северяне, – благоустройство Советского проспекта в Коле и сквера в микрорайоне Кукисвумчорр в Кировске.

Лучшие проекты Всероссийского конкурса будут реализованы в 2022 и 2023 годах. Специальной комиссии предстоит отобрать 160 победителей из разных субъектов страны, а не 80, как было раньше. Для этого премиальный фонд увеличен вдвое – с 5 млрд до 10 млрд рублей. В процессе отбора заявок будут оцениваться качество планировочных и архитектурных решений, прогнозируемый социальный эффект, соответствие проекта историко-градостроительной и природной среде.

Как отметил на заседании Андрей Чибис, в этом строительном сезоне перед муниципалитетами Мурманской области поставлена серьезная задача по повышению индекса качества городской среды и преображению населенных пунктов. В частности, предстоит отремонтировать 249 дворовых территорий, 16 общественных пространств, установить 70 детских комплексов.

«Принципиально важно, коллеги, следить за ходом ремонтных работ ежедневно. Да, бывают замечания, мы живем в условиях Крайнего Севера, но ваша задача – их быстро выявлять и вовремя решать. Нам не должно быть стыдно перед земляками за результат. Только ответственный и неравнодушный подход к делу поможет сделать Север уютным и комфортным для жизни», – подытожил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Конкурс проводится по поручению Президента России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. С 2019 года 10 проектов Мурманской области стали победителями, еще 4 – финалистами Всероссийского конкурса.