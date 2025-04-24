Мурманская область направит средства на обновление материально-технической базы школ Приморского округа Запорожской области

Правительство Мурманской области продолжает оказывать помощь Приморскому округу Запорожской области. В 2025 году в рамках шефской поддержки на подготовку образовательных учреждений из бюджета Мурманской области выделено более 7,5 млн рублей на приобретение одежды и оборудования для актового зала, а также на замену оконных блоков школы №3 Приморского округа.

Кроме того, обучающиеся школ и детских садов Приморского округа по традиции получат подарки ко Дню защиты детей и Дню знаний, летом смогут отдохнуть на море, а на новогодние праздники посетить Мурманскую область.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, с мая 2023 года Мурманская область оказывает содействие в восстановлении социально значимых объектов в Приморском округе. За это время проведён капитальный ремонт школы №3, обновлены пищеблоки ещё в трёх школах, отремонтированы две столовые, два актовых зала и спортивный зал, школьникам переданы методические материалы и подарки к 1 сентября, организованы поездки в летние лагеря.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/