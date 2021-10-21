Мурманская область наращивает обороты в вопросах сотрудничества с Норвегией

Достижения и перспективы сотрудничества Мурманской области и Норвегии сегодня стали темой обсуждения на пленарном заседании в рамках XI Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества. Наш регион в онлайн-дискуссии представила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«Особенно хочу отметить, что в период пандемии коронавируса, когда, казалось бы, международные связи были приостановлены, мы нарастили объемы сотрудничества. Внешнеторговый оборот Мурманской области и Норвегии за 8 месяцев 2021 года вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», – отметила вице-губернатор.

В Мурманской области на постоянной основе внедряются меры по устранению накопленного экологического ущерба и реабилитации приграничных территорий. Совместно с коллегами из Норвегии ведется работа по обеспечению ядерной безопасности, создан уникальный центр по обращению с радиоактивными отходами в губе Андреева.

«Происходит перестройка всей экономики региона на принципы «зелёной» экономики. Активно реализуются природоохранные программы: модернизируется производство, внедряются современное оборудование, новые технологии. Закрыт плавильный цех Кольской горно-металлургической компании. Это позволило существенно сократить выбросы диоксида серы», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, мероприятия в рамках Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества продолжатся 22 октября. Ознакомиться с дополнительной информацией, пройти регистрацию, а также получить ссылки на трансляции можно на сайте организатора – Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.