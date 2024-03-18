Мурманская область обновила очередной рекорд по минимальной конкуренции за рабочие места
Эксперты hh.ru узнали, в каких сфера и специалистам каких профессий сейчас проще всего найти работу в Мурманской области.
Уровень конкуренции (hh.индекс) показывает соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке в каждой конкретной профобласти. В начале весны этого года в Мурманской области уровень конкуренции за рабочие места составляет не более 2 резюме на одну вакансию. То есть в среднем в северном регионе за одно рабочее место борются два кандидата. При этом еще пару лет назад в это же весеннее время уровень конкуренции был выше: более человек на место.
Этот показатель — hh.индекс — основан на данных hh.ru. Если он опускается ниже 4 пунктов, можно смело признавать дефицит кадров. За первые несколько недель марта hh.индекс в целом по стране провалился до 3,2 пункта — подобного не случалось за всю историю наблюдений. При этом важно понимать: обозначенный показатель — «средняя температура по больнице», то есть он отражает ситуацию в стране в целом. Если углубиться в отдельные регионы, отрасли и сферы, конкуренция за людей может быть ещё сильнее.
Что важно отметить: данные hh.ru напрямую коррелируют с теми цифрами, что обнародовал Росстат. Уровень безработицы в России находится на минимально низком уровне — 3,2%, это антирекорд российского рынка труда.
Между тем если смотреть именно по области в разрезе по конкретным профессиональным сферам аналитика показывает, что есть целый ряд отраслей, где конкуренция выше и ниже нормы, а значит кому-то найти работу сложнее всего, а кому-то, наоборот, проще из-за высокой востребованности у работодателей и малого числа кандидатов.
Конкуренция по сферам
В разрезе сфер самыми конкурентными, а значит насыщенными соискателям сейчас являются сфера масс-медиа (порядка 36 человек на место), а также сфера маркетинга. А вот проще всего найти работу из-за повального спроса работодателей в розничной торговле, медицине, автобизнесе.
|
Топ самых высококонкурентных
сфер
|
Число резюме
на вакансию
|
Топ самых
низкоконкурентных сфер
|
Число резюме
на вакансию
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
35,7
|
Розничная торговля
|
0,9
|
Маркетинг, реклама, PR
|
16,9
|
Медицина, фармацевтика
|
1,1
|
Высший и средний менеджмент
|
13,2
|
Автомобильный бизнес
|
1,5
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
10,9
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
1,5
|
Информационные технологии
|
10,5
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
1,9
Конкуренция по профессиям
В разрезе профессий лидерами по сложности поиска работы стали как творческие профессии (дизайнер, режиссер), так и специфичные (системный инженер, психолог). А вот получить приглашение на работу этой весной всего на 1-2 дня могут в Мурманской области врачи, мерчендайзеры, дворники, повара.
|
Топ самых высококонкурентных
профессий
|
Число резюме
на вакансию
|
Топ самых
Низкоконкурентных
профессий
|
Число
резюме на
вакансию
|
Дизайнер, художник
|
163
|
Врач
|
0,4
|
Копирайтер, редактор, корректор
|
112
|
Комплаенс-менеджер
|
0,5
|
Системный инженер
|
92
|
Мерчандайзер
|
0,7
|
Психолог
|
59
|
Дворник
|
0,7
|
Режиссер, сценарист
|
55
|
Повар, пекарь, кондитер
|
0,8
Значения уровня конкуренции:
- меньше или равно 1.9 — острый дефицит соискателей;
- 2.0–3.9 — дефицит соискателей;
- 4.0–7.9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями;
- 8.0–11.9 — высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя;
- больше или равно 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места.