Мурманская область обновила очередной рекорд по минимальной конкуренции за рабочие места

Эксперты hh.ru узнали, в каких сфера и специалистам каких профессий сейчас проще всего найти работу в Мурманской области.

Уровень конкуренции (hh.индекс) показывает соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке в каждой конкретной профобласти. В начале весны этого года в Мурманской области уровень конкуренции за рабочие места составляет не более 2 резюме на одну вакансию. То есть в среднем в северном регионе за одно рабочее место борются два кандидата. При этом еще пару лет назад в это же весеннее время уровень конкуренции был выше: более человек на место.

Этот показатель — hh.индекс — основан на данных hh.ru. Если он опускается ниже 4 пунктов, можно смело признавать дефицит кадров. За первые несколько недель марта hh.индекс в целом по стране провалился до 3,2 пункта — подобного не случалось за всю историю наблюдений. При этом важно понимать: обозначенный показатель — «средняя температура по больнице», то есть он отражает ситуацию в стране в целом. Если углубиться в отдельные регионы, отрасли и сферы, конкуренция за людей может быть ещё сильнее.

Что важно отметить: данные hh.ru напрямую коррелируют с теми цифрами, что обнародовал Росстат. Уровень безработицы в России находится на минимально низком уровне — 3,2%, это антирекорд российского рынка труда.

Между тем если смотреть именно по области в разрезе по конкретным профессиональным сферам аналитика показывает, что есть целый ряд отраслей, где конкуренция выше и ниже нормы, а значит кому-то найти работу сложнее всего, а кому-то, наоборот, проще из-за высокой востребованности у работодателей и малого числа кандидатов.

Конкуренция по сферам

В разрезе сфер самыми конкурентными, а значит насыщенными соискателям сейчас являются сфера масс-медиа (порядка 36 человек на место), а также сфера маркетинга. А вот проще всего найти работу из-за повального спроса работодателей в розничной торговле, медицине, автобизнесе.

Топ самых высококонкурентных сфер Число резюме на вакансию Топ самых низкоконкурентных сфер Число резюме на вакансию Искусство, развлечения, массмедиа 35,7 Розничная торговля 0,9 Маркетинг, реклама, PR 16,9 Медицина, фармацевтика 1,1 Высший и средний менеджмент 13,2 Автомобильный бизнес 1,5 Стратегия, инвестиции, консалтинг 10,9 Продажи, обслуживание клиентов 1,5 Информационные технологии 10,5 Туризм, гостиницы, рестораны 1,9

Конкуренция по профессиям

В разрезе профессий лидерами по сложности поиска работы стали как творческие профессии (дизайнер, режиссер), так и специфичные (системный инженер, психолог). А вот получить приглашение на работу этой весной всего на 1-2 дня могут в Мурманской области врачи, мерчендайзеры, дворники, повара.

Топ самых высококонкурентных профессий Число резюме на вакансию Топ самых Низкоконкурентных профессий Число резюме на вакансию Дизайнер, художник 163 Врач 0,4 Копирайтер, редактор, корректор 112 Комплаенс-менеджер 0,5 Системный инженер 92 Мерчандайзер 0,7 Психолог 59 Дворник 0,7 Режиссер, сценарист 55 Повар, пекарь, кондитер 0,8

Значения уровня конкуренции: