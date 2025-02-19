Мурманская область обновляет меры поддержки участников СВО с учётом обратной связи от граждан

В Мурманской области реализуется комплексная система поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей, включающая 33 вида помощи. Комплекс мер поддержки постоянно обновляется с учётом обратной связи от граждан и актуальных потребностей, включая вопросы финансовой помощи, трудоустройства и розыск пропавших бойцов.

Возвратившимся участникам в регионе оказывается всесторонняя помощь в профессиональном обучении и трудоустройстве. В 2024 году 50% участников СВО, обратившихся в кадровые центры, нашли работу. Члены семей также активно трудоустраиваются, с успешным результатом для 91% из 417 обратившихся.

Участники СВО и их семьи имеют право на бесплатную юридическую помощь. За время действия услуги около 1600 граждан воспользовались помощью, в основном по вопросам льгот и социальных гарантий.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, Центр поддержки семей мобилизованных граждан продолжает свою активную деятельность, обеспечивая решение вопросов жизнеобеспечения более 12 тысяч семей. С момента открытия Центр зарегистрировал свыше 23,6 тысячи обращений, из которых 99,7% были успешно разрешены. Для удобства граждан функционируют 16 чатов, где участники могут получать актуальную информацию о мерах поддержки и предстоящих мероприятиях, участвовать в опросах.

«В Мурманской области мы стремимся создать систему помощи, адаптирующуюся к потребностям граждан и обеспечивающую достойные условия жизни и поддержку в трудные времена. Обратная связь от участников СВО и их семей играет ключевую роль в этом процессе. Мы продолжаем работу над совершенствованием мер поддержки, и эта работа не прекращается каждый день», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 17 января на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждали реализацию мер поддержки участников СВО и их семей, а также запуск профориентационного проекта «Герои Севера». В заседании принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой, который отметил:

– Участники СВО, их семьи с самого начала специальной военной операции находятся в зоне высокого внимания государственных органов власти и всего российского общества. Президент России объявил 2025 год годом Защитника Отечества. Он не раз отмечал, что участники СВО – кадровое будущее России. Сейчас вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и их близких, одни из ключевых задач и на государственном уровне, и на уровне субъектов. Проект «Герои Севера» – региональный вариант федерального проекта «Время героев». Он призван сформировать новую управленческую команду страны и Мурманской области в том числе. Участники проекта пройдут серьёзный отбор и получат высокий уровень подготовки. Уверен, ребята по итогам обучения станут достойными специалистами, способными решать стратегически важные задачи нашего региона.

Фото: https://vk.com/fond_zo_murman?z=photo-220884459_457242316%2Fwall-220884459_1947



