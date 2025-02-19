Трудоустройство высококвалифицированных участников СВО в Мурманской области – ключевая задача проекта «Герои Севера»В Мурманской области учреждён почётный знак «СВОих не бросаем»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.02.25 10:00

Мурманская область обновляет меры поддержки участников СВО с учётом обратной связи от граждан

В Мурманской области реализуется комплексная система поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей, включающая 33 вида помощи. Комплекс мер поддержки постоянно обновляется с учётом обратной связи от граждан и актуальных потребностей, включая вопросы финансовой помощи, трудоустройства и розыск пропавших бойцов.

Возвратившимся участникам в регионе оказывается всесторонняя помощь в профессиональном обучении и трудоустройстве. В 2024 году 50% участников СВО, обратившихся в кадровые центры, нашли работу. Члены семей также активно трудоустраиваются, с успешным результатом для 91% из 417 обратившихся.

Участники СВО и их семьи имеют право на бесплатную юридическую помощь. За время действия услуги около 1600 граждан воспользовались помощью, в основном по вопросам льгот и социальных гарантий.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, Центр поддержки семей мобилизованных граждан продолжает свою активную деятельность, обеспечивая решение вопросов жизнеобеспечения более 12 тысяч семей. С момента открытия Центр зарегистрировал свыше 23,6 тысячи обращений, из которых 99,7% были успешно разрешены. Для удобства граждан функционируют 16 чатов, где участники могут получать актуальную информацию о мерах поддержки и предстоящих мероприятиях, участвовать в опросах.

«В Мурманской области мы стремимся создать систему помощи, адаптирующуюся к потребностям граждан и обеспечивающую достойные условия жизни и поддержку в трудные времена. Обратная связь от участников СВО и их семей играет ключевую роль в этом процессе. Мы продолжаем работу над совершенствованием мер поддержки, и эта работа не прекращается каждый день», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала,  17 января на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждали  реализацию мер поддержки участников СВО и их семей, а также запуск профориентационного проекта «Герои Севера». В заседании принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой, который отметил:

– Участники СВО, их семьи с самого начала специальной военной операции находятся в зоне высокого внимания государственных органов власти и всего российского общества. Президент России объявил 2025 год годом Защитника Отечества. Он не раз отмечал, что участники СВО – кадровое будущее России. Сейчас вопросы, связанные с поддержкой участников СВО и их близких, одни из ключевых задач и на государственном уровне, и на уровне субъектов. Проект «Герои Севера» – региональный вариант федерального проекта «Время героев». Он призван сформировать новую управленческую команду страны и Мурманской области в том числе. Участники проекта пройдут серьёзный отбор и получат высокий уровень подготовки. Уверен, ребята по итогам обучения станут достойными специалистами, способными решать стратегически важные задачи нашего региона.

 

Фото: https://vk.com/fond_zo_murman?z=photo-220884459_457242316%2Fwall-220884459_1947

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Соискатели из Мурманской области ринулись на рынок: местные жители обновили более 16 тысяч резюме, активность людей выросла на 29%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)С 1 марта 2025 года юридические лица должны подавать заявления на регистрацию недвижимости только в электронном виде
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Удиви меня». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Женщина в возрасте от 25 до 44 лет: портрет пострадавшего от кибермошенников в 2024 году нарисовал Банк России-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо повышаются, доллар США слабо дешевеет-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Правительство РФ поддержало закон об обязательном доступе газовщиков к оборудованию в домах-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)С 1 марта 2025 года юридические лица должны подавать заявления на регистрацию недвижимости только в электронном виде
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика