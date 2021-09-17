Мурманская область обогнала Москву по проценту проголосовавших в системе ДЭГ

Процент проголосовавших на выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Мурманской области на сегодняшний вечер выше, чем в Москве. К такому выводу пришли участники видеомоста Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве со штабом города Мурманск.

Со стороны Заполярья в видеоконференции приняли участие губернатор Андрей Чибис и член Общественной палаты Мурманской области Юлия Величко. Основным спикером от московского штаба выступил его руководитель, зампредседателя Общественной палаты Москвы, известный журналист Алексей Венедиктов.

Андрей Чибис сообщил московским наблюдателям о текущей ситуации на выборах в Мурманской области.

«Голосование идёт достаточно спокойно, без каких-либо значимых эксцессов. В этом году мы тоже внедрили электронное голосование, очень удобное, на наш взгляд. 49 тысяч человек из 536 тысяч избирателей зарегистрировались на электронное голосование. По данным на 17.00 у нас уже 64% от тех, кто зарегистрировался в ДЭГе, проголосовали. Всего явка с учётом ДЭГа и голосования традиционным способом – 14 % на 17 часов. Достаточно хорошие показатели», – сказал губернатор.

Как отметил Алексей Венедиктов, в отношении доли проголосовавших с помощью ДЭГ Мурманская область на данный момент «сделала» Москву – в столице электронным голосованием успели воспользоваться миллион человек, что в процентах от общего числа зарегистрированных в системе избирателей гораздо меньше.

В свою очередь, Андрей Чибис подчеркнул, что такая активность избирателей онлайн – следствие постоянного внедрения в регионе различных массовых электронных сервисов.

«Путём электронного голосования можно легитимизировать решения, принимая позицию людей», – отметил глава региона.

Также Андрей Чибис дал вполне определённый ответ на вопрос, как распределяется возраст избирателей, голосующих онлайн и на участках.

«В основном это среднее поколение, которое гораздо щепетильнее относится к своему времени. Мы пришли к выводу, что те, кто хочет больше времени провести с семьёй, как раз с большим удовольствием эту возможность реализуют. Ну а старшее поколение традиционно идёт на избирательные участки – для них это и привычка, и некое событие, и возможность пообщаться», – пояснил губернатор.

Кроме того, глава Мурманской области рассказал московским общественникам, что в регионе на всех избирательных участках работают наблюдатели от различных политических сил, организовано видеонаблюдение, а в «отдалёнке» – видеозапись процесса голосования, сообщает региональное Министерство информационной политики.