Мурманская область одной из первых в стране внедряет систему обработки обращений бизнеса

На платформе обратной связи портала «Госуслуги» появился новый функционал, позволяющий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям подать обращение по наиболее частым вопросам, с которыми сталкивается бизнес, и получить ответ от регионов в сжатые сроки. Систему одной из первых в стране внедряет Мурманская область.

Уже сейчас через платформу обратной связи портала «Госуслуги» предприниматели могут получить консультацию, помощь или решить проблему, связанную с поддержкой и сопровождением бизнеса, кадровыми ресурсами, использованием природных ресурсов, подключением к инженерным сетям, автомобильным дорогам и др.

Обеспечивать работу новой системы будет выстроенная инфраструктура Регионального инвестиционного стандарта: агентства развития будут мониторить качество обработки обращений и выявлять наиболее острые проблемы бизнеса, а их решением займутся инвестиционные комитеты при главах регионов.

«Очень здорово, что у нас в регионе появился такой сервис. Инструментов поддержки никогда не бывает много. Если есть ещё одно окно, куда предприниматель или инвестор может обратиться со своими проблемами, вопросами, предложениями, это, безусловно, благоприятно влияет на предпринимательский климат в регионе. И наши бизнесмены могут чувствовать себя комфортнее. Вы точно официально получите ответ в определенные сроки, которые установлены регламентом, и это позволит вам выстроить себя в системе координат, понять, где-то что-то надо докрутить, вас сразу направят или ко мне, или в другие структуры, которые помогают бизнесу», – прокомментировала появление нового сервиса уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Марта Говор.

Максимальные сроки ответа в зависимости от сложности вопроса составят 5, 10 и 30 календарных дней. Полученный ответ заявитель может оценить по шкале от 1 до 5 баллов.

«Крайне важна также и публичность результатов отработки вопросов инвесторов. Необходимо показать, решена ли проблема. Платформа обратной связи готова, и мы планируем подключать к получению запросов все регионы страны», – подчеркнул глава Минцифры России Максут Шадаев.

Первыми систему обработки обращений бизнеса внедрят республики Башкортостан, Крым, Саха, Татарстан, Удмуртская Республика, Краснодарский, Пермский, Хабаровский края, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Планируется, что до 1 апреля 2025 года к 30 пилотным регионам присоединятся остальные российские субъекты, отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/