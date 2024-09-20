Школьники штурмуют мурманский рынок труда, пенсионеры тоже не отстаютМорские пехотинцы Северного флота пересекли Чукотку на штатной технике
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.09.24 13:30

Мурманская область одной из первых в стране внедряет систему обработки обращений бизнеса

На платформе обратной связи портала «Госуслуги» появился новый функционал, позволяющий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям подать обращение по наиболее частым вопросам, с которыми сталкивается бизнес, и получить ответ от регионов в сжатые сроки. Систему одной из первых в стране внедряет Мурманская область.

Уже сейчас через платформу обратной связи портала «Госуслуги» предприниматели могут получить консультацию, помощь или решить проблему, связанную с поддержкой и сопровождением бизнеса, кадровыми ресурсами, использованием природных ресурсов, подключением к инженерным сетям, автомобильным дорогам и др.

Обеспечивать работу новой системы будет выстроенная инфраструктура Регионального инвестиционного стандарта: агентства развития будут мониторить качество обработки обращений и выявлять наиболее острые проблемы бизнеса, а их решением займутся инвестиционные комитеты при главах регионов.

«Очень здорово, что у нас в регионе появился такой сервис. Инструментов поддержки никогда не бывает много. Если есть ещё одно окно, куда предприниматель или инвестор может обратиться со своими проблемами, вопросами, предложениями, это, безусловно, благоприятно влияет на предпринимательский климат в регионе. И наши бизнесмены могут чувствовать себя комфортнее. Вы точно официально получите ответ в определенные сроки, которые установлены регламентом, и это позволит вам выстроить себя в системе координат, понять, где-то что-то надо докрутить, вас сразу направят или ко мне, или в другие структуры, которые помогают бизнесу», – прокомментировала появление нового сервиса уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Марта Говор.

Максимальные сроки ответа в зависимости от сложности вопроса составят 5, 10 и 30 календарных дней. Полученный ответ заявитель может оценить по шкале от 1 до 5 баллов.

«Крайне важна также и публичность результатов отработки вопросов инвесторов. Необходимо показать, решена ли проблема. Платформа обратной связи готова, и мы планируем подключать к получению запросов все регионы страны», – подчеркнул глава Минцифры России Максут Шадаев.

Первыми систему обработки обращений бизнеса внедрят республики Башкортостан, Крым, Саха, Татарстан, Удмуртская Республика, Краснодарский, Пермский, Хабаровский края, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Планируется, что до 1 апреля 2025 года к 30 пилотным регионам присоединятся остальные российские субъекты, отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
Комментарий к новости:В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Андрей Миронов. Скользить по краю». Документальный фильм (12+)16:10«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 2 (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области лидерами по росту цен стали репчатый лук, подсолнечное масло и хлеб-PRO Валюту (16+)Курс доллара США умеренно опускается в паре с евро-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Изменение уровня тарифов на тепловую энергию не затронет интересы жителей Мурманской области
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика