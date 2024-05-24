Мурманская область оказалась на 18 месте по популярности у россиян-отпускников

Служба исследований hh.ru выяснила, где будут отдыхать этим летом работающие жители Мурманской области, а также кто поедет в Мурманск и область в отпуск.

Куда поедут отдыхать мурманчане?

Среди тех местных жителей, кто пойдёт в отпуск в этом году, 36% намерены провести его в путешествии по России (курорты, туристические маршруты). Ещё 34% заявили, что будут отдыхать в заграничной поездке.

Ещё 15% будут заниматься бытовыми делами (ремонт и другие хлопоты). 8% опрошенных рассказали, что во время отпуска собираются пойти в поход, остаться дома и поехать на дачу. 7% рассчитывают взять на это время подработку и это самый высокий показатель по стране.

Рассказали жители Мурманской области и где конкретно они хотят отдыхать от работы. Например, те, кто будут отдыхать только в Россию, 23% предпочли бы поехать в Краснодарский край, 15% хотят посмотреть красоты Алтайского края, 9% хотят поехать в Крым, 11% - в Карелию, 6% - в Дагестан, 3% - на Камчатку. Если же рассматривать заграничный отпуск, то 10% поедут в Италию, 10% - в Турцию, 10% - в Таиланд, 9% - в Беларусь.

Кто поедет в Мурманскую область на лето?

Примечательно, что сразу 2,5% опрошенных россиян планируют провести свой летний отпуск именно в Мурманской области. Интересно, что в данном случае регион оказался на 18 месте по популярности у россиян при выборе места отпуска этим летом. На первом месте – Краснодарский край, сюда хотят попасть 22% опрошенных. На втором – Петербург (12%), третьем месте – Алтайский край (9%), на четвёртом – Крым (7%), на пятом – Москва (5,5%), на шестом – Калининградская область (5%), на седьмом – Дагестан (4,5%), на восьмом – Карелия (4%), на девятом – Камчатка, на десятом – Приморский край.

Причём наиболее популярен Мурманская область у россиян среднего и старшего возраста (от 30 до 45 лет и старше), сюда хотят приехать этим летом более 40% респондентов этого возраста. Наиболее популярна Мурманская область как место летнего отдыха у жителей Петербурга (37%) Новосибирской области (каждый пятый опрошенный из этого региона или 29%). Жители Урала тоже оказались ценителями каникул в регионе: 15% жителей Свердловской области и Екатеринбурга. Кроме того, провести отпуск этим летом в регион планирует каждый десятый житель Самарской области, Пермского края, Москвы и области.

В разрезе профессий наиболее популярен регион как место отдыха у работников розничной торговли (20% или каждый пятый представитель этой сферы). Ещё здесь этим летом хотят отдохнуть 19% или каждый десятый топ-менеджер, а также маркетологи (18%), ИТ-специалисты (18%).