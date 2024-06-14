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Мурманская область. Арктика (16+)14.06.24 12:00

Мурманская область оказалась на 6 месте в России по активности подростков, ищущих работу этим летом

Средняя ожидаемая зарплата, которую подростки указывают в своих резюме, составляет 20-30 тысяч рублей. Чаще всего соискатели в возрасте до 17 лет пытаются найти работу официантами (12,6% резюме), упаковщиками (8,6%), курьерами (7,7%), разнорабочими (4,9%) и продавцами (4,9%).

Летом на рынок труда активно выходят подростки, желающие подзаработать и получить первый опыт трудоустройства. По данным hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, за май-июнь соискатели в возрасте до 17 лет открыли или обновили около 166 тысяч резюме – это 5% от всех резюме в стране. 

Мурманская область на 6-ом месте по активности юных соискателей – за последние месяцы на рынок труда здесь вышли порядка 1 тысячи подростков или 3,3% от всего объёма в СЗФО. 

В разрезе других регионов страны: наиболее высокой активностью соискателей-подростков отличается Кабардино-Балкарская Республика – там сразу 14% от всех резюме принадлежат кандидатам до 17 лет. Кроме того, в поиске работы серьёзно заинтересованы подростки из Республики Саха (13,5% резюме открыты соискателями до 17 лет), Бурятии (12,6%), Тывы (11,6%), Еврейской АО и Дагестана (по 11,0%) (наглядно на диаграмме 1).

Средняя ожидаемая зарплата, которую подростки указывают в своих резюме, составляет 20-30 тысяч рублей. Чаще всего соискатели в возрасте до 17 лет пытаются найти работу официантами (12,6% резюме), упаковщиками (8,6%), курьерами (7,7%), разнорабочими (4,9%) и продавцами (4,9%) (наглядно на диаграмме 2).

Особенности трудоустройства подростков

Трудовым кодексом установлено, что граждане России могут начинать свою трудовую карьеру в 14 лет. Но есть ограничения. Так, трудовой договор с 14-летними может быть заключён:

•        Только с согласия одного из родителей (попечителя).

•        Только «для выполнения в свободное от учебы время лёгкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы».

•        92 статья ТК РФ устанавливает следующие нормы продолжительности рабочего дня для несовершеннолетних:

•        до 24 часов в неделю — для работников в возрасте до 16 лет;

•        до 35 часов в неделю — для работников в возрасте от 16 до 18 лет.

•        При этом продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

•        4 часа — для работников от 14 до 15 лет;

•        5 часов — для работников от 15 до 16 лет;

•        7 часов — в возрасте от 16 до 18 лет;

•        несовершеннолетние, совмещающие работу с учёбой, могут работать только 2,5 часа в день (для работников от 14 до 16 лет) и 4 часа (от 16 до 18 лет).

Для заключения трудового договора с несовершеннолетними в первую очередь необходимы:

•        Документ, подтверждающий согласие одного из родителей (усыновителей или попечителей). Образец такого разрешения не установлен, поэтому оно может быть составлено в свободной форме.

•        Свидетельство о рождении юного работника и копию паспорта его родителя.

•        Для трудоустройства учащихся в возрасте до 14 лет необходим документ, подтверждающий согласие органа опеки и попечительства (по месту жительства несовершеннолетнего).

•        Также предоставляется документ об основном общем образовании (аттестат) либо документ об оставлении общеобразовательного учреждения (приказ об отчислении).

•        Если работнику меньше 16 лет, и он продолжает учиться, то потребуется взять справку из учебного учреждения, в которой будет подтверждаться расписание учебных занятий учащегося. Работодатель должен ознакомиться с этим документом, чтобы не допустить нарушение учебного процесса.

•        Если у несовершеннолетнего уже есть паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и документы воинского учета (приписное свидетельство), он также должен предъявить их работодателю.

«С 2021 года бумажная трудовая книжка несовершеннолетним не оформляется, а начало трудовой биографии учитывается сразу в электронном виде. Но, если обычная трудовая книжка была оформлена ранее, записи о новом трудоустройстве работодатель вносит и в бумажную, и в электронную трудовую», - рассказывает Светлана Шабронова, юрист hh.ru.

Все несовершеннолетние могут быть приняты на работу только после прохождения предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования), по итогам которого выдается справка. В части 2 статьи 266 ТК РФ указано, что такие осмотры (обследования) должны осуществляться ежегодно за счёт средств работодателя до достижения 18-летия.

Что ещё важно знать?

Согласно статье 70 ТК РФ, несовершеннолетним не может устанавливаться испытательный срок. Статьей 265 ТК РФ запрещено принимать несовершеннолетних на работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Также работодатели не могут брать их на подземные работы и на работы, «выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами)». Юным работникам запрещается переносить и передвигать тяжести, превышающие установленные для них предельные нормы. По трудовому законодательству, для несовершеннолетних недопустима работа вахтовым методом (статья 298 ТК РФ) и работа в религиозных организациях (статья 342 ТК РФ).

Согласно статье 267 ТК РФ, ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. При этом замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией для лиц моложе 18 лет не допускается.

Работодатель не имеет права расторгать трудовой договор с несовершеннолетним работником по собственной инициативе (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем). Такое увольнение допустимо только с согласия госинспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Если работодатель не соблюдает какие-либо из вышеперечисленных норм законодательства, он может быть привлечён к дисциплинарной и материальной ответственности.

Как работать, если 14 лет еще не исполнилось?

Дети младше четырнадцати лет могут работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, если работа не причинит ущерба здоровью и нравственному развитию. Для этого необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки. Договор за такого ребёнка подписывает родитель (опекун).

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