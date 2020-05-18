Мурманская область оказалась в числе аутсайдеров по вводу в эксплуатацию жилой площади в пересчёте на одного человека
Больше всего жилой недвижимости в пересчёте на одного человека по результатам прошлого 2019 года было введено в эксплуатацию в Ленинградской области - 1,307 квадратных метра на человека, следует из рейтинга РИА «Новости».
В первой пятерке также оказались: Московская область —
Аутсайдерами рейтинга, которые отстают от лидеров в десятки раз, стали: Чукотка -
В среднем по стране в прошлом году построено 0,541 квадратных метра жилья на одного жителя России.