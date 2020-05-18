Мурманская область оказалась в числе аутсайдеров по вводу в эксплуатацию жилой площади в пересчёте на одного человека

Больше всего жилой недвижимости в пересчёте на одного человека по результатам прошлого 2019 года было введено в эксплуатацию в Ленинградской области - 1,307 квадратных метра на человека, следует из рейтинга РИА «Новости».

В первой пятерке также оказались: Московская область — 1,104 метра ; Липецкая - 1,1 метра ; Тюменская - 1,028 метра и Калининградская область - 0,933 метра .

Аутсайдерами рейтинга, которые отстают от лидеров в десятки раз, стали: Чукотка - 0,026 метра на человека; Магаданская область - 0,053 метра на человека; Мурманская область - 0,057 метра на человека; Камчатский край - 0,142 метра на человека; Еврейский автономный округ - 0,145 метра на человека.

В среднем по стране в прошлом году построено 0,541 квадратных метра жилья на одного жителя России.