Мурманская область оказалась в первой двадцатке лучших регионов «Национального экологического рейтинга» по итогам лета 2023 года

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам лета 2023 года.

- Часто люди задают один и тот же вопрос: «Что происходит с экологией России? Все так плохо, как пишут в СМИ?». Наш рейтинг даёт возможность охватить экологическую ситуацию во всех регионах Российской Федерации одним взглядом, - отмечает Андрей Нагибин, руководитель «Зелёного патруля», лидер «Зелёных» России. - Сразу оговорюсь, четыре новых региона России пока не участвуют в расчётах, по ним идёт накопление информации. Зато по «старым» 85 регионам страны у нас есть полная картина за последние 15 лет по 21 различному критерию. Эти критерии сводятся в 3 индекса (упрощенно: природа, хозяйство, общество) и суммируются в Сводный индекс.

Напомним, данный рейтинг рассчитывается с 2007 года и публикуется с весны 2008-го по итогам каждого сезона.

Совсем недавно «хорошистами» (регионами со сводным индексом 75 единиц из 100) было всего два региона России — Тамбовская и Белгородская область. По итогам лета 2023 года таких регионов уже 15. Это косвенный признак того, что в целом по России экологическая ситуация улучшается. Внимание к проблемам окружающей среды увеличивается как у властей, так и у населения. Как отмечают в Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль», во многом это связано с реализацией национального проекта «Экология», который уже принёс заметные положительные результаты и продолжает действовать.

За последние десять лет город Москва превратился в лучшую столицу мира. Безусловно, это заслуга московских властей. Также, улучшили позицию в рейтинге большинство арктических регионов страны: только в первой двадцатке таких регионов четыре — Чукотский и Ненецкий АО, Мурманская и Магаданская области. Улучшает свой рейтинг и Ямало-Ненецкий АО — по итогам лета 2023 года +4 позиции.

Подробности и критерии расчёта рейтинга можно найти на сайте организации greenpatrol.ru.