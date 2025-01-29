Мурманская область опустилась на пункт в рейтинге перспективности трудоустройства в начале 2025 года
Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты Рейтинга регионов страны по перспективности трудоустройства на начало I квартала 2025 года. Названы самые перспективные регионы России для трудоустройства на данный момент. Мурманская область заняла 79 место, опустившись на 1 пункт.
Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале I квартала 2025 года стала Амурская область, набравшая 77,40 балла. По сравнению с I кварталом 2024 года региону удалось подняться на восемь позиций. На одну активную вакансию в Амурской области, согласно данным hh.ru за последние три месяца, приходится 3,7 резюме, что говорит о пониженной конкуренции за рабочие места. Медиана предлагаемой зарплаты составляет 102600 рублей, при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения более чем в пять раз ниже – 19427 рублей. Среди соискателей региона 75% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду и только 1,6%, наоборот, хотели бы уехать.
На втором месте – Республика Татарстан (77,30 балла), на третьем – Республика Башкортостан (76,53 балла). По сравнению с началом 2024 года Татарстан потерял одну позицию в рейтинге (ранее он занимал первое место), а Башкирия, наоборот, поднялась на две позиции (с пятого места).
Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства в начале 2025 года вошли Забайкальский край (76,19 балла), Курганская область (75,75 балла), Липецкая область (75,59 балла), Ленинградская область (74,83 балла), Тамбовская область (74,82 балла), Омская область (74,76 балла) и Еврейская АО (74,73 балла).
По сравнению с I кварталом 2024 года, позиции Мурманской области незначительно ухудшились – регион опустился на 1 пункт до 79 места, даже несмотря на то, что итоговый балл вырос до 65,52 пункта. По сравнению с началом 2024 года, в регионе, тем не менее, выросла средняя предлагаемая зарплата с 63000 рублей до 75300 рублей. Увеличился и уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места – с 2,5 до 3,4 резюме на вакансию. В то же время выросла доля тех, кто не готов к переезду – с 75% до 78%. При этом Мурманская область показывает более положительную динамику, чем, например, Санкт-Петербург, упавший в рейтинге сразу на 17 пунктов.
Москва традиционно оказалась во второй половине рейтинга, заняв 66 место (68,76 балла), за год столица потеряла одну позицию. В городе наблюдается более высокая, чем в большинстве других регионов, конкуренция за рабочие места: 5,5 резюме на вакансию. А вот соотношение медианной заработной платы и прожиточного минимума довольно низкое - 100000 рублей к 25879 рублям).
Наиболее заметно за минувший год улучшила свои позиции в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства Тамбовская область, которая поднялась с 47 на 8 место. Обратную ситуацию демонстрирует Ненецкий АО, упавший с 29 на 78 место.
Рейтинг регионов РФ по перспективности трудоустройства на начало I квартала 2025 года
|
Место в I кв. 2025
|
Изменение
|
Регион
|
Итого-
вый
балл
|
Кол-во
резюме
к кол-ву
вакансий
|
Медиання
предла-
гаемая
зарплата,
руб.
|
Прожи-
точный
минимум,
руб.
|
Доля
резюме
со
статусом
«Не готов
к
перее-
зду»
|
Доля
резюме
со
стату-
сом
«Хочу перее-
хать»
|
Уровень
безра-
ботицы
|
1
|
8
|
Амурская область
|
77,40
|
3,7
|
102600
|
19427
|
75,0%
|
1,6%
|
1,2%
|
2
|
-1
|
Республика Татарстан
|
77,30
|
4,3
|
75100
|
14317
|
80,3%
|
0,9%
|
1,8%
|
3
|
2
|
Республика Башкортостан
|
76,53
|
4,4
|
79100
|
14991
|
74,8%
|
1,3%
|
1,8%
|
4
|
20
|
Забайкальский край
|
76,19
|
4,1
|
101100
|
19707
|
78,8%
|
1,6%
|
4,3%
|
5
|
21
|
Курганская область
|
75,75
|
2,5
|
71300
|
15833
|
82,5%
|
1,2%
|
2,5%
|
6
|
2
|
Липецкая область
|
75,59
|
3,4
|
65200
|
13980
|
82,0%
|
1,1%
|
2,1%
|
7
|
0
|
Ленинградская область
|
74,83
|
2,5
|
75000
|
17686
|
85,2%
|
1,0%
|
2,8%
|
8
|
39
|
Тамбовская область
|
74,82
|
2,9
|
63700
|
14575
|
82,9%
|
1,3%
|
1,9%
|
9
|
22
|
Омская область
|
74,76
|
3,8
|
70500
|
14958
|
79,4%
|
1,4%
|
2,8%
|
10
|
-4
|
Еврейская АО
|
74,73
|
2,7
|
98700
|
22002
|
79,0%
|
2,2%
|
2,6%
|
11
|
-8
|
Рязанская область
|
74,72
|
3,0
|
65100
|
14991
|
84,0%
|
0,9%
|
2,3%
|
12
|
24
|
Курская область
|
74,38
|
3,3
|
66100
|
14654
|
78,8%
|
1,6%
|
1,9%
|
13
|
-9
|
Свердловская область
|
74,34
|
3,0
|
71800
|
16675
|
82,4%
|
1,0%
|
1,7%
|
14
|
0
|
Нижегородская область
|
74,31
|
3,5
|
69100
|
15833
|
83,0%
|
0,9%
|
1,3%
|
15
|
0
|
Воронежская область
|
74,27
|
3,8
|
65500
|
14654
|
83,4%
|
0,9%
|
2,7%
|
16
|
11
|
Белгородская область
|
74,17
|
3,0
|
63800
|
14149
|
76,4%
|
1,8%
|
2,6%
|
17
|
2
|
Новосибирская область
|
74,04
|
3,9
|
74900
|
16696
|
81,8%
|
1,1%
|
2,3%
|
18
|
3
|
Тульская область
|
73,91
|
2,6
|
69600
|
16844
|
82,5%
|
0,9%
|
1,9%
|
19
|
-9
|
Московская область
|
73,88
|
3,4
|
83500
|
19943
|
85,5%
|
0,6%
|
1,7%
|
20
|
-9
|
Калужская область
|
73,87
|
3,3
|
69800
|
16170
|
80,7%
|
1,0%
|
1,3%
|
21
|
-1
|
Челябинская область
|
73,68
|
3,2
|
66000
|
15564
|
82,4%
|
1,3%
|
1,9%
|
22
|
12
|
Красноярский край
|
73,63
|
3,5
|
81000
|
18697
|
80,8%
|
1,4%
|
1,6%
|
23
|
-5
|
Кемеровская область
|
73,48
|
3,5
|
66000
|
15328
|
82,1%
|
1,5%
|
2,7%
|
24
|
6
|
Ростовская область
|
73,47
|
3,7
|
69000
|
15833
|
80,5%
|
1,1%
|
2,3%
|
25
|
-2
|
Пензенская область
|
73,46
|
3,9
|
60500
|
14149
|
84,2%
|
0,8%
|
2,2%
|
26
|
-10
|
Приморский край
|
73,25
|
3,0
|
84100
|
20044
|
79,8%
|
1,3%
|
2,1%
|
27
|
-14
|
Тверская область
|
73,22
|
3,0
|
67200
|
16338
|
82,4%
|
1,1%
|
2,4%
|
28
|
5
|
Удмуртская Республика
|
73,06
|
4,1
|
63500
|
14991
|
83,8%
|
0,9%
|
1,5%
|
29
|
-17
|
Санкт-Петербург
|
72,95
|
5,2
|
82500
|
18023
|
79,4%
|
0,9%
|
1,5%
|
30
|
2
|
Владимирская область
|
72,90
|
2,6
|
64300
|
16338
|
82,7%
|
1,1%
|
2,0%
|
31
|
9
|
Республика Адыгея
|
72,83
|
3,3
|
58600
|
14486
|
84,3%
|
1,2%
|
2,3%
|
32
|
11
|
Пермский край
|
72,73
|
4,0
|
65600
|
15497
|
81,7%
|
1,1%
|
2,1%
|
33
|
23
|
Республика Бурятия
|
72,65
|
4,3
|
81700
|
18360
|
78,8%
|
1,6%
|
3,5%
|
34
|
-32
|
Ямало-Ненецкий АО
|
72,62
|
3,9
|
109200
|
23718
|
68,9%
|
3,1%
|
1,3%
|
35
|
-18
|
Брянская область
|
72,60
|
3,5
|
64600
|
15497
|
80,2%
|
1,2%
|
2,4%
|
36
|
-11
|
Иркутская область
|
72,52
|
4,2
|
77200
|
17854
|
80,4%
|
1,2%
|
3,0%
|
37
|
22
|
Оренбургская область
|
72,33
|
5,2
|
66300
|
14654
|
78,0%
|
1,6%
|
1,5%
|
38
|
-10
|
Чувашская Республика
|
72,25
|
3,8
|
59900
|
14654
|
81,6%
|
1,2%
|
2,0%
|
39
|
-17
|
Краснодарский край
|
72,10
|
4,6
|
69800
|
16170
|
78,9%
|
1,2%
|
2,0%
|
40
|
4
|
Тюменская область
|
72,04
|
4,7
|
71900
|
16844
|
81,1%
|
1,0%
|
2,2%
|
41
|
10
|
Хабаровский край
|
72,00
|
2,8
|
83300
|
21731
|
80,9%
|
1,3%
|
1,3%
|
42
|
-5
|
Республика Мордовия
|
72,00
|
4,3
|
59900
|
14317
|
80,7%
|
1,5%
|
1,9%
|
43
|
-8
|
Ивановская область
|
71,92
|
2,7
|
60100
|
15833
|
82,3%
|
1,2%
|
2,5%
|
44
|
-3
|
Саратовская область
|
71,85
|
4,6
|
59400
|
14149
|
80,8%
|
1,2%
|
1,5%
|
45
|
0
|
Алтайский край
|
71,83
|
3,9
|
59900
|
14991
|
84,9%
|
1,1%
|
3,3%
|
46
|
6
|
Самарская область
|
71,78
|
4,1
|
65200
|
15833
|
80,1%
|
1,0%
|
2,0%
|
47
|
1
|
Ульяновская область
|
71,78
|
3,8
|
60100
|
14991
|
81,6%
|
1,2%
|
2,2%
|
48
|
-10
|
Костромская область
|
71,65
|
3,1
|
58700
|
15497
|
83,6%
|
1,1%
|
2,5%
|
49
|
-10
|
Кировская область
|
71,36
|
3,3
|
56200
|
14991
|
83,5%
|
1,2%
|
2,0%
|
50
|
-8
|
Волгоградская область
|
71,15
|
4,2
|
58400
|
14486
|
79,7%
|
1,4%
|
2,3%
|
51
|
10
|
Республика Алтай
|
71,09
|
4,6
|
69600
|
15833
|
76,9%
|
1,2%
|
7,5%
|
52
|
-6
|
Республика Марий Эл
|
70,70
|
3,8
|
56100
|
14823
|
82,2%
|
1,0%
|
2,3%
|
53
|
0
|
Магаданская область
|
70,65
|
4,5
|
119000
|
29308
|
78,5%
|
1,6%
|
2,6%
|
54
|
1
|
Орловская область
|
70,54
|
3,5
|
59400
|
15664
|
79,1%
|
1,6%
|
2,3%
|
55
|
-1
|
Ставропольский край
|
70,46
|
4,4
|
60000
|
15160
|
80,9%
|
1,1%
|
3,5%
|
56
|
2
|
Псковская область
|
70,38
|
3,3
|
59200
|
16675
|
84,4%
|
1,2%
|
2,3%
|
57
|
3
|
Ярославская область
|
70,14
|
3,8
|
60400
|
16507
|
83,3%
|
0,9%
|
3,0%
|
58
|
4
|
Вологодская область
|
70,13
|
3,3
|
59800
|
17013
|
83,5%
|
1,0%
|
2,0%
|
59
|
-9
|
Новгородская область
|
70,09
|
3,2
|
58100
|
16507
|
81,8%
|
1,2%
|
1,4%
|
60
|
-3
|
Смоленская область
|
69,93
|
3,4
|
59500
|
16507
|
80,9%
|
1,2%
|
2,8%
|
61
|
-12
|
Республика Хакасия
|
69,51
|
4,7
|
64400
|
17181
|
81,2%
|
1,4%
|
1,3%
|
62
|
5
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
69,24
|
4,6
|
86900
|
22274
|
74,4%
|
2,8%
|
1,2%
|
63
|
8
|
Астраханская область
|
69,24
|
4,1
|
62300
|
16338
|
74,6%
|
2,1%
|
2,5%
|
64
|
0
|
Сахалинская область
|
69,06
|
4,4
|
85400
|
22907
|
77,7%
|
1,5%
|
2,1%
|
65
|
5
|
Республика Саха (Якутия)
|
68,80
|
5,5
|
102100
|
25434
|
78,2%
|
1,9%
|
4,6%
|
66
|
-1
|
Москва
|
68,76
|
5,5
|
100000
|
25879
|
77,1%
|
0,8%
|
0,9%
|
67
|
1
|
Республика Крым
|
68,69
|
4,8
|
60200
|
16338
|
79,2%
|
1,2%
|
2,2%
|
68
|
-2
|
Томская область
|
68,38
|
4,3
|
59200
|
16507
|
78,0%
|
1,4%
|
3,0%
|
69
|
6
|
Архангельская область
|
68,05
|
4,4
|
66000
|
19538
|
83,0%
|
1,4%
|
2,6%
|
70
|
7
|
Республика Коми
|
67,87
|
5,4
|
77000
|
20044
|
75,8%
|
2,4%
|
3,4%
|
71
|
3
|
Калининградская область
|
67,79
|
4,4
|
59500
|
17350
|
78,9%
|
1,2%
|
2,3%
|
72
|
-9
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
66,70
|
3,7
|
53000
|
15664
|
77,5%
|
1,7%
|
8,8%
|
73
|
6
|
Республика Карелия
|
66,49
|
4,7
|
64700
|
20362
|
83,1%
|
1,1%
|
3,9%
|
74
|
-5
|
Республика Тыва
|
66,44
|
10,6
|
79400
|
17013
|
77,8%
|
1,5%
|
5,0%
|
75
|
7
|
Чукотский АО
|
66,34
|
1,8
|
134700
|
43962
|
66,8%
|
6,9%
|
1,3%
|
76
|
4
|
Республика Северная Осетия-Алания
|
66,16
|
6,0
|
55600
|
15160
|
81,0%
|
1,5%
|
8,8%
|
77
|
-5
|
Камчатский край
|
66,07
|
4,6
|
90000
|
30086
|
83,4%
|
1,7%
|
1,9%
|
78
|
-49
|
Ненецкий АО
|
65,67
|
4,0
|
106500
|
30546
|
68,5%
|
5,8%
|
5,1%
|
79
|
-1
|
Мурманская область
|
65,52
|
3,4
|
75300
|
26610
|
78,1%
|
2,1%
|
2,6%
|
80
|
-7
|
Республика Калмыкия
|
65,33
|
3,6
|
50100
|
16170
|
72,9%
|
2,4%
|
5,2%
|
81
|
0
|
Кабардино-Балкарская республика
|
65,25
|
5,0
|
55800
|
18023
|
81,6%
|
1,3%
|
5,2%
|
82
|
-6
|
Республика Дагестан
|
63,35
|
8,7
|
56000
|
15328
|
84,2%
|
0,8%
|
10,5%
|
83
|
1
|
Республика Ингушетия
|
60,91
|
8,1
|
62800
|
15833
|
74,8%
|
2,0%
|
26,2%
|
84
|
-1
|
Чеченская республика
|
60,73
|
11,6
|
62500
|
16170
|
78,3%
|
1,2%
|
8,2%
Методология
В основу методологии Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства легли шесть ключевых параметров:
- hh.индекс - соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке;
- медианная предлагаемая зарплата;
- прожиточный минимум для трудоспособного населения по данным Росстат;
- доля резюме со статусом «Не готов к переезду» по данным hh.ru;
- доля резюме со статусом «Хочу переехать» по данным hh.ru;
- уровень безработицы по наиболее актуальным данным Росстат на момент исследования.
Также в качестве вспомогательных показателей взяты:
- hh.индекс по региону, поделённый на hh.индекс по РФ;
- медианная предлагаемая зарплата, поделённая на прожиточный минимум.
Каждый показатель имеет свой вес, который влияет на итоговый балл региона. Так, нормированный показатель на основе отношения медианной зарплаты к прожиточному минимуму составляет 30% в итоговом балле, нормированный показатель на основе отношения hh.индекса по региону к hh.индексу по РФ – 20%, «перевёрнутый» уровень безработицы (чем он выше, тем должен быть ниже рейтинг региона) – ещё 20%, а доля резюме со статусом готовности к переезду «не готовы к переезду» (без изменений) – 15%, «перевёрнутая» доля резюме со статусом готовности к переезду «хочу переехать» (чем выше доля, тем должен быть ниже рейтинг региона) – еще 15%.
«В основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. Например, мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойный уровень жизни, сегодня можно не только в столице (более того – Москва не вошла даже в топ-10)», - комментирует Александр Ильин, аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга.