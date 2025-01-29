«Чистый двор»: глава города Мурманска объявил о начале приёма заявок на конкурс для управляющих организацийСтудентов Мурманской области приглашают принять участие в юбилейном сезоне проекта «Твой Ход»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.01.25 12:00

Мурманская область опустилась на пункт в рейтинге перспективности трудоустройства в начале 2025 года

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты Рейтинга регионов страны по перспективности трудоустройства на начало I квартала 2025 года. Названы самые перспективные регионы России для трудоустройства на данный момент. Мурманская область заняла 79 место, опустившись на 1 пункт.

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале I квартала 2025 года стала Амурская область, набравшая 77,40 балла. По сравнению с I кварталом 2024 года региону удалось подняться на восемь позиций. На одну активную вакансию в Амурской области, согласно данным hh.ru за последние три месяца, приходится 3,7 резюме, что говорит о пониженной конкуренции за рабочие места. Медиана предлагаемой зарплаты составляет 102600 рублей, при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения более чем в пять раз ниже – 19427 рублей. Среди соискателей региона 75% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду и только 1,6%, наоборот, хотели бы уехать.

На втором месте – Республика Татарстан (77,30 балла), на третьем – Республика Башкортостан (76,53 балла). По сравнению с началом 2024 года Татарстан потерял одну позицию в рейтинге (ранее он занимал первое место), а Башкирия, наоборот, поднялась на две позиции (с пятого места).

Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства в начале 2025 года вошли Забайкальский край (76,19 балла), Курганская область (75,75 балла), Липецкая область (75,59 балла), Ленинградская область (74,83 балла), Тамбовская область (74,82 балла), Омская область (74,76 балла) и Еврейская АО (74,73 балла).

По сравнению с I кварталом 2024 года, позиции Мурманской области незначительно ухудшились – регион опустился на 1 пункт до 79 места, даже несмотря на то, что итоговый балл вырос до 65,52 пункта. По сравнению с началом 2024 года, в регионе, тем не менее, выросла средняя предлагаемая зарплата с 63000 рублей до 75300 рублей. Увеличился и уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места – с 2,5 до 3,4 резюме на вакансию. В то же время выросла доля тех, кто не готов к переезду – с 75% до 78%. При этом Мурманская область показывает более положительную динамику, чем, например, Санкт-Петербург, упавший в рейтинге сразу на 17 пунктов.

Москва традиционно оказалась во второй половине рейтинга, заняв 66 место (68,76 балла), за год столица потеряла одну позицию. В городе наблюдается более высокая, чем в большинстве других регионов, конкуренция за рабочие места: 5,5 резюме на вакансию. А вот соотношение медианной заработной платы и прожиточного минимума довольно низкое - 100000 рублей к 25879 рублям).

Наиболее заметно за минувший год улучшила свои позиции в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства Тамбовская область, которая поднялась с 47 на 8 место. Обратную ситуацию демонстрирует Ненецкий АО, упавший с 29 на 78 место.

Рейтинг регионов РФ по перспективности трудоустройства на начало I квартала 2025 года

Место в I кв. 2025

Изменение
к I кв. 2024

Регион

Итого-

вый

балл

 

Кол-во

резюме

к кол-ву

вакансий

Медиання

предла-

гаемая

зарплата,

руб.

Прожи-

точный

минимум,

руб.

Доля

резюме

со

статусом

«Не готов

к

перее-

зду»

Доля

резюме

со

стату-

сом

«Хочу перее-

хать»

Уровень

безра-

ботицы

1

8

Амурская область

77,40

3,7

102600

19427

75,0%

1,6%

1,2%

2

-1

Республика Татарстан

77,30

4,3

75100

14317

80,3%

0,9%

1,8%

3

2

Республика Башкортостан

76,53

4,4

79100

14991

74,8%

1,3%

1,8%

4

20

Забайкальский край

76,19

4,1

101100

19707

78,8%

1,6%

4,3%

5

21

Курганская область

75,75

2,5

71300

15833

82,5%

1,2%

2,5%

6

2

Липецкая область

75,59

3,4

65200

13980

82,0%

1,1%

2,1%

7

0

Ленинградская область

74,83

2,5

75000

17686

85,2%

1,0%

2,8%

8

39

Тамбовская область

74,82

2,9

63700

14575

82,9%

1,3%

1,9%

9

22

Омская область

74,76

3,8

70500

14958

79,4%

1,4%

2,8%

10

-4

Еврейская АО

74,73

2,7

98700

22002

79,0%

2,2%

2,6%

11

-8

Рязанская область

74,72

3,0

65100

14991

84,0%

0,9%

2,3%

12

24

Курская область

74,38

3,3

66100

14654

78,8%

1,6%

1,9%

13

-9

Свердловская область

74,34

3,0

71800

16675

82,4%

1,0%

1,7%

14

0

Нижегородская область

74,31

3,5

69100

15833

83,0%

0,9%

1,3%

15

0

Воронежская область

74,27

3,8

65500

14654

83,4%

0,9%

2,7%

16

11

Белгородская область

74,17

3,0

63800

14149

76,4%

1,8%

2,6%

17

2

Новосибирская область

74,04

3,9

74900

16696

81,8%

1,1%

2,3%

18

3

Тульская область

73,91

2,6

69600

16844

82,5%

0,9%

1,9%

19

-9

Московская область

73,88

3,4

83500

19943

85,5%

0,6%

1,7%

20

-9

Калужская область

73,87

3,3

69800

16170

80,7%

1,0%

1,3%

21

-1

Челябинская область

73,68

3,2

66000

15564

82,4%

1,3%

1,9%

22

12

Красноярский край

73,63

3,5

81000

18697

80,8%

1,4%

1,6%

23

-5

Кемеровская область

73,48

3,5

66000

15328

82,1%

1,5%

2,7%

24

6

Ростовская область

73,47

3,7

69000

15833

80,5%

1,1%

2,3%

25

-2

Пензенская область

73,46

3,9

60500

14149

84,2%

0,8%

2,2%

26

-10

Приморский край

73,25

3,0

84100

20044

79,8%

1,3%

2,1%

27

-14

Тверская область

73,22

3,0

67200

16338

82,4%

1,1%

2,4%

28

5

Удмуртская Республика

73,06

4,1

63500

14991

83,8%

0,9%

1,5%

29

-17

Санкт-Петербург

72,95

5,2

82500

18023

79,4%

0,9%

1,5%

30

2

Владимирская область

72,90

2,6

64300

16338

82,7%

1,1%

2,0%

31

9

Республика Адыгея

72,83

3,3

58600

14486

84,3%

1,2%

2,3%

32

11

Пермский край

72,73

4,0

65600

15497

81,7%

1,1%

2,1%

33

23

Республика Бурятия

72,65

4,3

81700

18360

78,8%

1,6%

3,5%

34

-32

Ямало-Ненецкий АО

72,62

3,9

109200

23718

68,9%

3,1%

1,3%

35

-18

Брянская область

72,60

3,5

64600

15497

80,2%

1,2%

2,4%

36

-11

Иркутская область

72,52

4,2

77200

17854

80,4%

1,2%

3,0%

37

22

Оренбургская область

72,33

5,2

66300

14654

78,0%

1,6%

1,5%

38

-10

Чувашская Республика

72,25

3,8

59900

14654

81,6%

1,2%

2,0%

39

-17

Краснодарский край

72,10

4,6

69800

16170

78,9%

1,2%

2,0%

40

4

Тюменская область

72,04

4,7

71900

16844

81,1%

1,0%

2,2%

41

10

Хабаровский край

72,00

2,8

83300

21731

80,9%

1,3%

1,3%

42

-5

Республика Мордовия

72,00

4,3

59900

14317

80,7%

1,5%

1,9%

43

-8

Ивановская область

71,92

2,7

60100

15833

82,3%

1,2%

2,5%

44

-3

Саратовская область

71,85

4,6

59400

14149

80,8%

1,2%

1,5%

45

0

Алтайский край

71,83

3,9

59900

14991

84,9%

1,1%

3,3%

46

6

Самарская область

71,78

4,1

65200

15833

80,1%

1,0%

2,0%

47

1

Ульяновская область

71,78

3,8

60100

14991

81,6%

1,2%

2,2%

48

-10

Костромская область

71,65

3,1

58700

15497

83,6%

1,1%

2,5%

49

-10

Кировская область

71,36

3,3

56200

14991

83,5%

1,2%

2,0%

50

-8

Волгоградская область

71,15

4,2

58400

14486

79,7%

1,4%

2,3%

51

10

Республика Алтай

71,09

4,6

69600

15833

76,9%

1,2%

7,5%

52

-6

Республика Марий Эл

70,70

3,8

56100

14823

82,2%

1,0%

2,3%

53

0

Магаданская область

70,65

4,5

119000

29308

78,5%

1,6%

2,6%

54

1

Орловская область

70,54

3,5

59400

15664

79,1%

1,6%

2,3%

55

-1

Ставропольский край

70,46

4,4

60000

15160

80,9%

1,1%

3,5%

56

2

Псковская область

70,38

3,3

59200

16675

84,4%

1,2%

2,3%

57

3

Ярославская область

70,14

3,8

60400

16507

83,3%

0,9%

3,0%

58

4

Вологодская область

70,13

3,3

59800

17013

83,5%

1,0%

2,0%

59

-9

Новгородская область

70,09

3,2

58100

16507

81,8%

1,2%

1,4%

60

-3

Смоленская область

69,93

3,4

59500

16507

80,9%

1,2%

2,8%

61

-12

Республика Хакасия

69,51

4,7

64400

17181

81,2%

1,4%

1,3%

62

5

Ханты-Мансийский АО - Югра

69,24

4,6

86900

22274

74,4%

2,8%

1,2%

63

8

Астраханская область

69,24

4,1

62300

16338

74,6%

2,1%

2,5%

64

0

Сахалинская область

69,06

4,4

85400

22907

77,7%

1,5%

2,1%

65

5

Республика Саха (Якутия)

68,80

5,5

102100

25434

78,2%

1,9%

4,6%

66

-1

Москва

68,76

5,5

100000

25879

77,1%

0,8%

0,9%

67

1

Республика Крым

68,69

4,8

60200

16338

79,2%

1,2%

2,2%

68

-2

Томская область

68,38

4,3

59200

16507

78,0%

1,4%

3,0%

69

6

Архангельская область

68,05

4,4

66000

19538

83,0%

1,4%

2,6%

70

7

Республика Коми

67,87

5,4

77000

20044

75,8%

2,4%

3,4%

71

3

Калининградская область

67,79

4,4

59500

17350

78,9%

1,2%

2,3%

72

-9

Карачаево-Черкесская Республика

66,70

3,7

53000

15664

77,5%

1,7%

8,8%

73

6

Республика Карелия

66,49

4,7

64700

20362

83,1%

1,1%

3,9%

74

-5

Республика Тыва

66,44

10,6

79400

17013

77,8%

1,5%

5,0%

75

7

Чукотский АО

66,34

1,8

134700

43962

66,8%

6,9%

1,3%

76

4

Республика Северная Осетия-Алания

66,16

6,0

55600

15160

81,0%

1,5%

8,8%

77

-5

Камчатский край

66,07

4,6

90000

30086

83,4%

1,7%

1,9%

78

-49

Ненецкий АО

65,67

4,0

106500

30546

68,5%

5,8%

5,1%

79

-1

Мурманская область

65,52

3,4

75300

26610

78,1%

2,1%

2,6%

80

-7

Республика Калмыкия

65,33

3,6

50100

16170

72,9%

2,4%

5,2%

81

0

Кабардино-Балкарская республика

65,25

5,0

55800

18023

81,6%

1,3%

5,2%

82

-6

Республика Дагестан

63,35

8,7

56000

15328

84,2%

0,8%

10,5%

83

1

Республика Ингушетия

60,91

8,1

62800

15833

74,8%

2,0%

26,2%

84

-1

Чеченская республика

60,73

11,6

62500

16170

78,3%

1,2%

8,2%

 

Методология

В основу методологии Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства легли шесть ключевых параметров:

  • hh.индекс - соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке;
  • медианная предлагаемая зарплата;
  • прожиточный минимум для трудоспособного населения по данным Росстат;
  • доля резюме со статусом «Не готов к переезду» по данным hh.ru;
  • доля резюме со статусом «Хочу переехать» по данным hh.ru;
  • уровень безработицы по наиболее актуальным данным Росстат на момент исследования.

Также в качестве вспомогательных показателей взяты:

  • hh.индекс по региону, поделённый на hh.индекс по РФ;
  • медианная предлагаемая зарплата, поделённая на прожиточный минимум.

Каждый показатель имеет свой вес, который влияет на итоговый балл региона. Так, нормированный показатель на основе отношения медианной зарплаты к прожиточному минимуму составляет 30% в итоговом балле, нормированный показатель на основе отношения hh.индекса по региону к hh.индексу по РФ – 20%, «перевёрнутый» уровень безработицы (чем он выше, тем должен быть ниже рейтинг региона) – ещё 20%, а доля резюме со статусом готовности к переезду «не готовы к переезду» (без изменений) – 15%, «перевёрнутая» доля резюме со статусом готовности к переезду «хочу переехать» (чем выше доля, тем должен быть ниже рейтинг региона) – еще 15%.

«В основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. Например, мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойный уровень жизни, сегодня можно не только в столице (более того – Москва не вошла даже в топ-10)», - комментирует Александр Ильин, аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тренды в найме в 2025 году: к чему готовиться бизнесу?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)За 2024 год жители Мурманской области заключили 17,7 тысячи договоров в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС)-PRO Валюту (16+)Нефть эталонных марок умеренно дешевеет, курс доллара США снижается-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)С начала недели региональным оператором в Мурманске зафиксировано более двухсот случаев срыва графика вывоза ТКО-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика