Мурманская область опустилась на пункт в рейтинге перспективности трудоустройства в начале 2025 года

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты Рейтинга регионов страны по перспективности трудоустройства на начало I квартала 2025 года. Названы самые перспективные регионы России для трудоустройства на данный момент. Мурманская область заняла 79 место, опустившись на 1 пункт.

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале I квартала 2025 года стала Амурская область, набравшая 77,40 балла. По сравнению с I кварталом 2024 года региону удалось подняться на восемь позиций. На одну активную вакансию в Амурской области, согласно данным hh.ru за последние три месяца, приходится 3,7 резюме, что говорит о пониженной конкуренции за рабочие места. Медиана предлагаемой зарплаты составляет 102600 рублей, при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения более чем в пять раз ниже – 19427 рублей. Среди соискателей региона 75% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду и только 1,6%, наоборот, хотели бы уехать.

На втором месте – Республика Татарстан (77,30 балла), на третьем – Республика Башкортостан (76,53 балла). По сравнению с началом 2024 года Татарстан потерял одну позицию в рейтинге (ранее он занимал первое место), а Башкирия, наоборот, поднялась на две позиции (с пятого места).

Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства в начале 2025 года вошли Забайкальский край (76,19 балла), Курганская область (75,75 балла), Липецкая область (75,59 балла), Ленинградская область (74,83 балла), Тамбовская область (74,82 балла), Омская область (74,76 балла) и Еврейская АО (74,73 балла).

По сравнению с I кварталом 2024 года, позиции Мурманской области незначительно ухудшились – регион опустился на 1 пункт до 79 места, даже несмотря на то, что итоговый балл вырос до 65,52 пункта. По сравнению с началом 2024 года, в регионе, тем не менее, выросла средняя предлагаемая зарплата с 63000 рублей до 75300 рублей. Увеличился и уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места – с 2,5 до 3,4 резюме на вакансию. В то же время выросла доля тех, кто не готов к переезду – с 75% до 78%. При этом Мурманская область показывает более положительную динамику, чем, например, Санкт-Петербург, упавший в рейтинге сразу на 17 пунктов.

Москва традиционно оказалась во второй половине рейтинга, заняв 66 место (68,76 балла), за год столица потеряла одну позицию. В городе наблюдается более высокая, чем в большинстве других регионов, конкуренция за рабочие места: 5,5 резюме на вакансию. А вот соотношение медианной заработной платы и прожиточного минимума довольно низкое - 100000 рублей к 25879 рублям).

Наиболее заметно за минувший год улучшила свои позиции в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства Тамбовская область, которая поднялась с 47 на 8 место. Обратную ситуацию демонстрирует Ненецкий АО, упавший с 29 на 78 место.

Рейтинг регионов РФ по перспективности трудоустройства на начало I квартала 2025 года

Место в I кв. 2025 Изменение

к I кв. 2024 Регион Итого- вый балл Кол-во резюме к кол-ву вакансий Медиання предла- гаемая зарплата, руб. Прожи- точный минимум, руб. Доля резюме со статусом «Не готов к перее- зду» Доля резюме со стату- сом «Хочу перее- хать» Уровень безра- ботицы 1 8 Амурская область 77,40 3,7 102600 19427 75,0% 1,6% 1,2% 2 -1 Республика Татарстан 77,30 4,3 75100 14317 80,3% 0,9% 1,8% 3 2 Республика Башкортостан 76,53 4,4 79100 14991 74,8% 1,3% 1,8% 4 20 Забайкальский край 76,19 4,1 101100 19707 78,8% 1,6% 4,3% 5 21 Курганская область 75,75 2,5 71300 15833 82,5% 1,2% 2,5% 6 2 Липецкая область 75,59 3,4 65200 13980 82,0% 1,1% 2,1% 7 0 Ленинградская область 74,83 2,5 75000 17686 85,2% 1,0% 2,8% 8 39 Тамбовская область 74,82 2,9 63700 14575 82,9% 1,3% 1,9% 9 22 Омская область 74,76 3,8 70500 14958 79,4% 1,4% 2,8% 10 -4 Еврейская АО 74,73 2,7 98700 22002 79,0% 2,2% 2,6% 11 -8 Рязанская область 74,72 3,0 65100 14991 84,0% 0,9% 2,3% 12 24 Курская область 74,38 3,3 66100 14654 78,8% 1,6% 1,9% 13 -9 Свердловская область 74,34 3,0 71800 16675 82,4% 1,0% 1,7% 14 0 Нижегородская область 74,31 3,5 69100 15833 83,0% 0,9% 1,3% 15 0 Воронежская область 74,27 3,8 65500 14654 83,4% 0,9% 2,7% 16 11 Белгородская область 74,17 3,0 63800 14149 76,4% 1,8% 2,6% 17 2 Новосибирская область 74,04 3,9 74900 16696 81,8% 1,1% 2,3% 18 3 Тульская область 73,91 2,6 69600 16844 82,5% 0,9% 1,9% 19 -9 Московская область 73,88 3,4 83500 19943 85,5% 0,6% 1,7% 20 -9 Калужская область 73,87 3,3 69800 16170 80,7% 1,0% 1,3% 21 -1 Челябинская область 73,68 3,2 66000 15564 82,4% 1,3% 1,9% 22 12 Красноярский край 73,63 3,5 81000 18697 80,8% 1,4% 1,6% 23 -5 Кемеровская область 73,48 3,5 66000 15328 82,1% 1,5% 2,7% 24 6 Ростовская область 73,47 3,7 69000 15833 80,5% 1,1% 2,3% 25 -2 Пензенская область 73,46 3,9 60500 14149 84,2% 0,8% 2,2% 26 -10 Приморский край 73,25 3,0 84100 20044 79,8% 1,3% 2,1% 27 -14 Тверская область 73,22 3,0 67200 16338 82,4% 1,1% 2,4% 28 5 Удмуртская Республика 73,06 4,1 63500 14991 83,8% 0,9% 1,5% 29 -17 Санкт-Петербург 72,95 5,2 82500 18023 79,4% 0,9% 1,5% 30 2 Владимирская область 72,90 2,6 64300 16338 82,7% 1,1% 2,0% 31 9 Республика Адыгея 72,83 3,3 58600 14486 84,3% 1,2% 2,3% 32 11 Пермский край 72,73 4,0 65600 15497 81,7% 1,1% 2,1% 33 23 Республика Бурятия 72,65 4,3 81700 18360 78,8% 1,6% 3,5% 34 -32 Ямало-Ненецкий АО 72,62 3,9 109200 23718 68,9% 3,1% 1,3% 35 -18 Брянская область 72,60 3,5 64600 15497 80,2% 1,2% 2,4% 36 -11 Иркутская область 72,52 4,2 77200 17854 80,4% 1,2% 3,0% 37 22 Оренбургская область 72,33 5,2 66300 14654 78,0% 1,6% 1,5% 38 -10 Чувашская Республика 72,25 3,8 59900 14654 81,6% 1,2% 2,0% 39 -17 Краснодарский край 72,10 4,6 69800 16170 78,9% 1,2% 2,0% 40 4 Тюменская область 72,04 4,7 71900 16844 81,1% 1,0% 2,2% 41 10 Хабаровский край 72,00 2,8 83300 21731 80,9% 1,3% 1,3% 42 -5 Республика Мордовия 72,00 4,3 59900 14317 80,7% 1,5% 1,9% 43 -8 Ивановская область 71,92 2,7 60100 15833 82,3% 1,2% 2,5% 44 -3 Саратовская область 71,85 4,6 59400 14149 80,8% 1,2% 1,5% 45 0 Алтайский край 71,83 3,9 59900 14991 84,9% 1,1% 3,3% 46 6 Самарская область 71,78 4,1 65200 15833 80,1% 1,0% 2,0% 47 1 Ульяновская область 71,78 3,8 60100 14991 81,6% 1,2% 2,2% 48 -10 Костромская область 71,65 3,1 58700 15497 83,6% 1,1% 2,5% 49 -10 Кировская область 71,36 3,3 56200 14991 83,5% 1,2% 2,0% 50 -8 Волгоградская область 71,15 4,2 58400 14486 79,7% 1,4% 2,3% 51 10 Республика Алтай 71,09 4,6 69600 15833 76,9% 1,2% 7,5% 52 -6 Республика Марий Эл 70,70 3,8 56100 14823 82,2% 1,0% 2,3% 53 0 Магаданская область 70,65 4,5 119000 29308 78,5% 1,6% 2,6% 54 1 Орловская область 70,54 3,5 59400 15664 79,1% 1,6% 2,3% 55 -1 Ставропольский край 70,46 4,4 60000 15160 80,9% 1,1% 3,5% 56 2 Псковская область 70,38 3,3 59200 16675 84,4% 1,2% 2,3% 57 3 Ярославская область 70,14 3,8 60400 16507 83,3% 0,9% 3,0% 58 4 Вологодская область 70,13 3,3 59800 17013 83,5% 1,0% 2,0% 59 -9 Новгородская область 70,09 3,2 58100 16507 81,8% 1,2% 1,4% 60 -3 Смоленская область 69,93 3,4 59500 16507 80,9% 1,2% 2,8% 61 -12 Республика Хакасия 69,51 4,7 64400 17181 81,2% 1,4% 1,3% 62 5 Ханты-Мансийский АО - Югра 69,24 4,6 86900 22274 74,4% 2,8% 1,2% 63 8 Астраханская область 69,24 4,1 62300 16338 74,6% 2,1% 2,5% 64 0 Сахалинская область 69,06 4,4 85400 22907 77,7% 1,5% 2,1% 65 5 Республика Саха (Якутия) 68,80 5,5 102100 25434 78,2% 1,9% 4,6% 66 -1 Москва 68,76 5,5 100000 25879 77,1% 0,8% 0,9% 67 1 Республика Крым 68,69 4,8 60200 16338 79,2% 1,2% 2,2% 68 -2 Томская область 68,38 4,3 59200 16507 78,0% 1,4% 3,0% 69 6 Архангельская область 68,05 4,4 66000 19538 83,0% 1,4% 2,6% 70 7 Республика Коми 67,87 5,4 77000 20044 75,8% 2,4% 3,4% 71 3 Калининградская область 67,79 4,4 59500 17350 78,9% 1,2% 2,3% 72 -9 Карачаево-Черкесская Республика 66,70 3,7 53000 15664 77,5% 1,7% 8,8% 73 6 Республика Карелия 66,49 4,7 64700 20362 83,1% 1,1% 3,9% 74 -5 Республика Тыва 66,44 10,6 79400 17013 77,8% 1,5% 5,0% 75 7 Чукотский АО 66,34 1,8 134700 43962 66,8% 6,9% 1,3% 76 4 Республика Северная Осетия-Алания 66,16 6,0 55600 15160 81,0% 1,5% 8,8% 77 -5 Камчатский край 66,07 4,6 90000 30086 83,4% 1,7% 1,9% 78 -49 Ненецкий АО 65,67 4,0 106500 30546 68,5% 5,8% 5,1% 79 -1 Мурманская область 65,52 3,4 75300 26610 78,1% 2,1% 2,6% 80 -7 Республика Калмыкия 65,33 3,6 50100 16170 72,9% 2,4% 5,2% 81 0 Кабардино-Балкарская республика 65,25 5,0 55800 18023 81,6% 1,3% 5,2% 82 -6 Республика Дагестан 63,35 8,7 56000 15328 84,2% 0,8% 10,5% 83 1 Республика Ингушетия 60,91 8,1 62800 15833 74,8% 2,0% 26,2% 84 -1 Чеченская республика 60,73 11,6 62500 16170 78,3% 1,2% 8,2%

Методология

В основу методологии Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства легли шесть ключевых параметров:

hh.индекс - соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке;

медианная предлагаемая зарплата;

прожиточный минимум для трудоспособного населения по данным Росстат ;

доля резюме со статусом «Не готов к переезду» по данным hh.ru;

доля резюме со статусом «Хочу переехать» по данным hh.ru;

уровень безработицы по наиболее актуальным данным Росстат на момент исследования.

Также в качестве вспомогательных показателей взяты:

hh.индекс по региону, поделённый на hh.индекс по РФ;

медианная предлагаемая зарплата, поделённая на прожиточный минимум.

Каждый показатель имеет свой вес, который влияет на итоговый балл региона. Так, нормированный показатель на основе отношения медианной зарплаты к прожиточному минимуму составляет 30% в итоговом балле, нормированный показатель на основе отношения hh.индекса по региону к hh.индексу по РФ – 20%, «перевёрнутый» уровень безработицы (чем он выше, тем должен быть ниже рейтинг региона) – ещё 20%, а доля резюме со статусом готовности к переезду «не готовы к переезду» (без изменений) – 15%, «перевёрнутая» доля резюме со статусом готовности к переезду «хочу переехать» (чем выше доля, тем должен быть ниже рейтинг региона) – еще 15%.

«В основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. Например, мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойный уровень жизни, сегодня можно не только в столице (более того – Москва не вошла даже в топ-10)», - комментирует Александр Ильин, аналитик hh.ru и автор методологии рейтинга.