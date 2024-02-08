Мурманская область остаётся абсолютным лидером по количеству резидентов АЗРФ: губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с министром развития Арктики и экономики Мурманской области Светланой Панфиловой

Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с министром развития Арктики и экономики Мурманской области Светланой Панфиловой, в ходе которой она доложила об основных экономических показателях региона и приоритетных проектах.

В первую очередь, глава региона коснулся вопросов газификации. Напомним, что Президент России поддержал инициативу губернатора Мурманской области о газификации летом 2022 года. Благодаря этому решению стало возможным строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа, что позволит увеличить эффективность логистики и конкурентоспособность на мировом рынке СПГ-проектов, реализуемых на территории Российской Федерации, а также повысить потенциал грузооборота Северного морского пути.

«Проект газификации Мурманской области предусматривает строительство газопровода общей протяжённостью порядка 1,3 тысячи км, также в рамках дополнительных проектов, которые запустят благодаря газификации, будет создано более 20 тысяч рабочих мест. По результатам совещания под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака мы обновляем список первоочередных потенциальных потребителей, их объёмы и сроки. Данные по ним будут включены в программу газификации Мурманской области. Кроме того, продолжается взаимодействие с компаниями по детальной проработке проектов. Отдельная задача – это синхронизация всех процессов и участников», – рассказала Светлана Панфилова.

Одним из показательных результатов стало интенсивное развитие первой в Арктической зоне Российской Федерации ТОР «Столица Арктики», созданной по инициативе правительства Мурманской области в 2020 году, а также режима Арктической зоны.

«Мурманская область остаётся абсолютным лидером по количеству резидентов АЗРФ: на сегодня их 226, из них порядка 94% – субъекты МСП. Резидентами ТОР «Столица Арктики» являются 8 компаний. В совокупности резидентами обоих преференциальных режимов уже вложено порядка 205 млрд рублей инвестиций и создано более 4,5 тысячи рабочих мест. На сегодняшний день полностью реализовано четыре проекта резидентов ТОР и 38 проектов резидентов АЗРФ. Мы не только привлекаем новых резидентов, но и оказываем комплексное сопровождение проектов действующих резидентов», – отметила Светлана Панфилова.

Министр также отметила, что работа этих двух преференциальных режимов способствует комплексному и качественному изменению условий для жизни и самореализации жителей, необходимых для обеспечения устойчивого социально-экономического развития на долгосрочную перспективу.

Как сообщает Министерство информационный политики Мурманской области, губернатор Андрей Чибис поручил с особым вниманием отнестись к вопросу исполнения закона, наделяющий субъекты Российской Федерации правом устанавливать ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции на объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

«Очень важно всесторонне изучить вопрос и выработать эффективные предложения по реализации новых полномочий, учитывая мнение общественности и интересы бизнеса», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru