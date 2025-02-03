Комитет по ветеринарии Мурманской области подвёл итоги противоэпизоотических мероприятий, проведенных ветеринарными специалистами-эпизоотологами в 2024 году.

С целью сохранения устойчивого благополучия Мурманской области по инфекционным болезням животных и обеспечения населения полноценными и безопасными в ветеринарном отношении продуктами питания животного происхождения, ветеринарными специалистами - эпизоотологами государственной ветеринарной службы на регулярной основе осуществляются выезды в хозяйства занятые содержанием сельскохозяйственных животных и птицы, приюты для животных, а так же организации использующие животных в культурно-зрелищных целях.

В рамках выездов проводится клинический осмотр животных, диагностические мероприятия, отбор проб биоматериала для проведения лабораторных исследований на инфекционные болезни, а также вакцинация.

Всего в 2024 году, как в плановом порядке, так и при наличии оснований, отобрано и исследовано порядка 27 тысяч проб биоматериала на такие опасные болезни животных, как бруцеллез, лейкоз, сибирская язва, сап, ИНАН, бешенство (в том числе 18 проб от диких животных), лептоспироз, грипп птиц (в том числе 124 пробы от дикой и 449 проб от синантропной птицы), африканская чума свиней, блютанг.

Проведено порядка 10 тысяч диагностических исследований сельскохозяйственных животных на туберкулез, более 15 тысяч на нодулярный дерматит, гиподерматоз и ящур. Вакцинировано против лептоспироза, классической чумы и сибирской язвы более 40 тысяч животных, против бешенства более 28 тысяч (в том числе 7813 на бесплатной основе).

По состоянию на 1 января 2025 года, Мурманская область остаётся благополучной по инфекционным (в том числе и особо опасным) болезням животных.