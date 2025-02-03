Кандалакшские спортсмены завоевали 7 медалей на первенстве России по санному спортуС 1 марта изменятся тарифы на перевозку пассажиров и грузов морским транспортом в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.02.25 20:00

Мурманская область остаётся благополучной по инфекционным (в том числе и особо опасным) болезням животных

Комитет по ветеринарии Мурманской области подвёл итоги противоэпизоотических мероприятий, проведенных ветеринарными специалистами-эпизоотологами в 2024 году.

С целью сохранения устойчивого благополучия Мурманской области по инфекционным болезням животных и обеспечения населения полноценными и безопасными в ветеринарном отношении продуктами питания животного происхождения, ветеринарными специалистами - эпизоотологами государственной ветеринарной службы на регулярной основе осуществляются выезды в хозяйства занятые содержанием сельскохозяйственных животных и птицы, приюты для животных, а так же организации использующие животных в культурно-зрелищных целях.

В рамках выездов проводится клинический осмотр животных, диагностические мероприятия, отбор проб биоматериала для проведения лабораторных исследований на инфекционные болезни, а также вакцинация.

Всего в 2024 году, как в плановом порядке, так и при наличии оснований, отобрано и исследовано порядка 27 тысяч проб биоматериала на такие опасные болезни животных, как бруцеллез, лейкоз, сибирская язва, сап, ИНАН, бешенство (в том числе 18 проб от диких животных), лептоспироз, грипп птиц (в том числе 124 пробы от дикой и 449 проб от синантропной птицы), африканская чума свиней, блютанг.

Проведено порядка 10 тысяч диагностических исследований сельскохозяйственных животных на туберкулез, более 15 тысяч на нодулярный дерматит, гиподерматоз и ящур. Вакцинировано против лептоспироза, классической чумы и сибирской язвы более 40 тысяч животных, против бешенства более 28 тысяч (в том числе 7813 на бесплатной основе).

По состоянию на 1 января 2025 года, Мурманская область остаётся благополучной по инфекционным (в том числе и особо опасным) болезням животных.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Судостроение: какие возможности, зарплаты и «плюшки» можно получить в одной из самых суровых отраслей рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире22:55«Каждому свое». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)00:00«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В России продолжится снижение среднего размера пенсий относительно средней зарплаты по стране-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 2,13 рубля, евро укрепилось на 36 копеек-PRO Энергетику (18+)На объектах Северного флота реализуется программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности-PRO ЖКХ (18+)Вопросы отсутствия уборки дворовой территории и неудовлетворительного содержания мусоропровода обсудили мурманчане на встрече с начальниками управлений административных округов областного центра-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика