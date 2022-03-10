Мурманская область остаётся лидером по числу заявок на «Гектар Арктики»

Мурманская область остаётся лидером по заявкам на получение земельных участков в Арктической зоне Российской Федерации. Как сообщил вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, на сегодняшний день их подали более 3800 человек, а фактически уже в пользование получили 1,5 тысячи.

«Каждое второе заявление «Гектара Арктики» приходится именно на Мурманскую область. Это дополнительная возможность открыть своё дело на севере или построить дом в Арктике. В рамках экономических санкций и активного развития внутреннего туризма эта программа, конечно, должна дать дополнительный толчок для занятости и для развития туристической отрасли», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подать заявление на предоставление земельного участка в рамках программы «Гектар Арктики» возможно несколькими способами: лично в уполномоченный орган, почтовым отправлением, через многофункциональный центр или Росреестр. В региональном Минимуществе отмечают, что самый удобный способ – через портал надальнийвосток.рф.