Мурманская область остаётся лидером по количеству заявок и предоставленных участков в рамках программы «Гектар Арктики»

1 августа исполнится ровно два года с запуска программы «Гектар Арктики». В ходе вчерашнего оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что Мурманская область все это время остаётся лидером по количеству заявок и предоставленных участков в рамках программы.

«Подано 5,5 тысячи заявлений. Получено более 2,4 тысячи участков земли и ещё более 100 на стадии заключения», – отметил губернатор.

В основном их выбирают для строительства дома, ведения садоводства и организации подсобного хозяйства, а также для туристической и гостиничной деятельности, спорта и отдыха и иных видов предпринимательской деятельности.

Подробнее о реализации программы рассказала министр имущественных отношений региона Виктория Минкина. Так, 84 участника также получили субсидию по программе «Свой дом в Арктике»; уже подано 50 уведомлений о строительстве домов; в рамках «Губернаторского старта» оказана региональная финансовая поддержка турпроектам, получившим землю: сап-станция «Гиперборея», глэмпинги «Перезагрузка», «Элвуд Эко Виладж» и другие; федеральную поддержку получили проекты: арктический глэмпинг «Север зовет», кемпинг «Морошка», база отдыха «Ура-губа».

В границах образованных агломераций «Гектара Арктики», которых в Мурманской области уже 19, участники программы объединяются в инициативные группы для взаимодействия при обустройстве общих территорий и освоении полученных гектаров, а наиболее активными участниками создано 2 юрлица для развития агломераций: ТСН «Серебряная сказка» и ПК «Медвежий ручей»

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, региональными властями оказывается активная поддержка тем, кто действительно заинтересован в освоении полученных гектаров, например, по инициативе и при непосредственном участии землепользователей в двух агломерациях оптимизирована планировка земельных участков для более удобного их освоения.

«С учётом лидирующих позиций по заявкам и выдаче мы должны перейти к чёткому мониторингу того, как эти участки осваиваются. Необходима поддержка тем людям, которые взялись за это, в рамках имеющихся у нас возможностей. Я прошу оказывать её», – акцентировал губернатор Андрей Чибис.