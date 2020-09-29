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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.20 11:00

Мурманская область остается лидером по развитию коммунальной инфраструктуры среди всех регионов России

Исследовательской группой «InfraOne Research» инвестиционной компании «InfraOne» опубликовано исследование «Индекс развития инфраструктуры России 2020».  Эта группа автономно анализирует все значимые инвестиционные планы, проекты и события в различных видах инфраструктуры.

В аналитическом обзоре «InfraOne Research» «Инфраструктура России: индекс развития 2020» дана оценка состояния инфраструктуры в российских регионах, исследована динамика произошедших за год изменений и оценены потребности субъектов федерации в соответствующих вложениях.

Индекс развития инфраструктуры регионов оценивает транспортную, энергетическую, социальную, коммунальную, телекоммуникационную инфраструктуры.

По итогам 2019 года Мурманская область с индексом 6,18 находится на 7 месте с ростом индекса на 0,06 единиц относительно прошлого года.

По развитию коммунальной инфраструктуры Мурманская область с индексом 8,25 на 1 месте. При расчёте отраслевого индекса учитывалась обеспеченность населения регионов источниками тепло и водоснабжения, водоотведения, доля благоустроенного жилого фонда, аварийность и ветхость жилья.

По развитию телекоммуникационной инфраструктуры Мурманская область с индексом 7,51 на 5 месте. При расчёте отраслевого индекса учитывали обеспеченность населения широкополосным доступом в интернет, обеспеченность населения стационарной и мобильной связью, долю оснащенных интернетом организаций.

Как пишет региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, по развитию социальной инфраструктуры Мурманская область – один из двух субъектов, показавших рекордное увеличение индекса на 0,28 баллов, основным драйвером роста отмечают показатели в спортивной инфраструктуре региона.

По развитию энергетической инфраструктуры Мурманская область с индексом 5,41 находится на 17 месте, по развитию транспортной инфраструктуры с индексом 3,32 – на 19 месте.

 

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