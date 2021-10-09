ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Дикий мёд до сих пор добывают в Башкирии, а в сибирском Бердске делают из рыбьих шкурок дорогую и высококачественную кожуВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Как определить свой путь развития, или Что необходимо менять в жизни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)09.10.21 14:00

Мурманская область остается лидером рейтинга среди субъектов РФ по предоставлению информации для рубрик федерального портала «Жить вместе»

За III квартал 2021 года Мурманская область заняла первое место среди субъектов РФ по наполняемости новостных рубрик сайта «Жить вместе» материалами о культурных, спортивных, образовательных событиях, проводимых для граждан с инвалидностью. По итогам 2020 года и I полугодия 2021 года наш регион также был признан абсолютным лидером по информационной открытости.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, портал «Жить вместе» – официальный сайт государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», на котором размещаются нормативные документы, затрагивающие жизнь инвалидов. Ресурс содержит ответы на актуальные вопросы, касающиеся социальной защиты, медико-социальной экспертизы, формирования доступной среды, трудоустройства инвалидов и другие.

С рейтингом информационной активности субъектов Российской Федерации можно ознакомиться на сайте «Жить вместе».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис призвал министров предупреждать жалобы жителей
Андрей Сычев, Мурманск - История: Видеостудия "КРЕАТОН".
04.10.21 16:15
Здравствуйте. Выражаю свое мнение и мнение патриотически настроенных депутатов Совета депутатов города-героя, членов уважаемой мурманчанами партии "Единая Россия": Меркушевой, Климовой и Хабарова. Сид
Комментарий к новости:Устно поддержали, тайно прокатили, или Особенности выборов нового главы муниципального образования город Мурманск
GeCnJGjH
04.10.21 13:42
Все без масок! Как в старые - допандемийные времена! Для кого-то День города обернётся вызовом медиков, радость окажется недолгой. Се ля ви...
Комментарий к новости:Более 30 тысяч жителей приняли участие в праздновании 105-летия Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире16:45«Француз». Художественный фильм (0+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Заполярья морковь дешевеет, а цены на картофель пошли вверх-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 48 копеек, доллар теряет почти 30 копеек-PRO Энергетику (18+)«Создать розетку» - до конца года в правительство РФ будет направлен проект развития электроэнергетической инфраструктуры на западном берегу Кольского залива-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2022 года большинству работодателей придётся размещать вакансии на портале «Работа в России»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика