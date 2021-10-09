Мурманская область остается лидером рейтинга среди субъектов РФ по предоставлению информации для рубрик федерального портала «Жить вместе»
За III квартал 2021 года Мурманская область заняла первое место среди субъектов РФ по наполняемости новостных рубрик сайта «Жить вместе» материалами о культурных, спортивных, образовательных событиях, проводимых для граждан с инвалидностью. По итогам 2020 года и I полугодия 2021 года наш регион также был признан абсолютным лидером по информационной открытости.
Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, портал «Жить вместе» – официальный сайт государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», на котором размещаются нормативные документы, затрагивающие жизнь инвалидов. Ресурс содержит ответы на актуальные вопросы, касающиеся социальной защиты, медико-социальной экспертизы, формирования доступной среды, трудоустройства инвалидов и другие.
С рейтингом информационной активности субъектов Российской Федерации можно ознакомиться на сайте «Жить вместе».