Мурманская область остаётся лидером в Арктической зоне Российской Федерации по инвестициям и количеству резидентов

Два года назад Мурманская область была включена в Арктическую зону Российской Федерации всей своей территорией и стала частью крупнейшей свободной экономической зоны в мире. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил сегодня на оперативном совещании.

«На сегодняшний день треть всех резидентов и инвестиций Арктической зоны РФ находятся именно на территории Мурманской области – это 162 проекта. Для нас было крайне важно, чтобы льготы и преференции были доступны для малого и среднего предпринимателя, поэтому бились за то, чтобы получить статус резидента стало возможным при вкладе от 1 млн рублей. Благодаря этому 90% всех проектов принадлежат именно к малому и среднему предпринимательству», – отметил глава региона.

Так, наиболее популярной отраслью стали туризм, сферы услуг, транспорт и логистика, недвижимость. На сегодняшний день резиденты нашего региона создали более 1,8 тысячи рабочих мест и инвестировали порядка 16,6 млрд рублей. Общий заявленный объем инвестиций от АЗРФ в Мурманской области – уже свыше 147 млрд рублей, в общей сложности планируется создать более 6 тысяч рабочих мест.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор поблагодарил коллег за реализацию и постоянное развитие такого важного механизма и пожелал текущим и будущим резидентам воплощения задуманных проектов и успехов в деле. Глава региона поручил вице-губернатору Ольге Кузнецовой в ближайшее время провести обсуждение с резидентами и оказать необходимую информационную поддержку, чтобы все проекты были реализованы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/