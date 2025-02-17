Мурманская область остаётся одним из самых активных участников межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России»

В Санкт-Петербурге состоялось первое в 2025 году заседание рабочей группы по развитию историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Провела встречу заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.

На заседании рассмотрен и утверждён план работы Проектного офиса проекта «Серебряное ожерелье России» на первое полугодие 2025 года и определены приоритетные задачи на ближайший период. Основной акцент сделан на продвижении проекта внутри страны и за рубежом.

В рамках этой стратегии планируется запуск нескольких новых информационных проектов. Информационное агентство «Фонтанка.ру» создаст электронный путеводитель по «Серебряному ожерелью», который будет включать справочную информацию и рассказы журналистов, туристов и местных жителей. Более 100 информационных ресурсов СЗФО, включая туристско-информационные центры, музеи и другие объекты, объединятся в рамках инновационного проекта «Дайджест «Серебряного ожерелья». Этот ресурс с использованием искусственного интеллекта для формирования актуального новостного потока, будет доступен на русском, английском и китайском языках.

На прошедшем заседании внимание также было уделено межрегиональному конкурсу «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России». Мурманская область выделяется как активный участник конкурса, наряду с Ленинградской областью и Республикой Карелия, которые также демонстрируют высокую активность. Организаторы конкурса подчеркнули важность соблюдения обязательных условий, таких как использование логотипа и маскотов проекта.

Обсуждены вопросы создания официального сайта проекта «Серебряное ожерелье России», работа над которым ведётся Проектным офисом, и участия регионов Северо-Запада России в международных выставках.

Также на заседании объявлено, что старт выбора столицы «Серебряного ожерелья» в этом году будет дан в середине марта.

Как сообщает региональный комитет по туризму, Мурманская область намерена активно продолжать своё участие в проекте «Серебряное ожерелье России». Участие в проекте не только способствует развитию туристической привлекательности области, но и укрепляет ее культурные связи с другими регионами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/