Мурманская область остаётся под влиянием северного ветра и холодной воздушной массы.

Как сообщает Мурманское УГМС, 27 -30 апреля погоду Кольского полуострова будет определять обширная циклоническая депрессия с центрами на юго-востоке Баренцева моря и над Московской областью на настоящее время. Наш регион останется под влиянием северного ветра и холодной воздушной массы.

Сегодня, 27 апреля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер ночью северо-западный, западный слабый, на севере умеренный, днём северный умеренный, на севере сильный. Температура воздуха днём от -1 до +4°. Гололедица.

В понедельник в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер днём северный сильный. Температура воздуха днём от 0 до +2°. Гололедица.

28 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-западный, северный умеренный, днём сильный. Снег. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +1+6°. Местами гололедица.

28 апреля в областном центре - ветер северо-западный, северный умеренный, днём сильный. Ночью небольшой, днём умеренный снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём +1+3°. местами гололедица.