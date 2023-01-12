Мурманская область остаётся регионом с высоким уровнем долговой устойчивости

Государственный долг Мурманской области на 1 января 2023 года составил 20,3 млрд рублей, что на 4,6 млрд рублей или на 18% ниже государственного долга региона, утвержденного законом на 2022 год.

В структуре долга задолженность по бюджетным кредитам составила 12,5 млрд рублей, кредитам в кредитных организациях – 6,2 млрд рублей, государственным гарантиям Мурманской области – 1,6 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом произошло увеличение долга на 7,9 млрд рублей в связи с:

- полученным из федерального бюджета бюджетным кредитом в сумме 0,4 млрд рублей для погашения долговых обязательств муниципальных образований Мурманской области в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;

- полученными коммерческими кредитами в ПАО «Сбербанк» в сумме 6,2 млрд рублей для погашения бюджетного кредита, предоставленного УФК по Мурманской области на пополнение остатка средств на едином счете областного бюджета;

- увеличением объёма государственных гарантий Мурманской области в обеспечение исполнения обязательств АО «Мурманэнергосбыт» в сумме 1,3 млрд рублей.

«При этом уровень государственного долга в процентном соотношении к налоговым и неналоговым доходам бюджета составил 24%. Это свидетельствует о высоком уровне долговой устойчивости региона», – отметила заместитель министра финансов Мурманской области Виктория Швец.

Фото: https://gov-murman.ru