Мурманская область остаётся в «красной зоне»

Число регионов со сложной ситуацией по распространению COVID-19 сократилось до 12, сообщил РИА «Новости» эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Аналитик сгруппировал регионы по цветам (зелёный, светло-зелёный, жёлтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости – R (индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора). Этот индекс показывает, сколько человек заражается от одного больного COVID-19. Если он меньше единицы, то уровень заболеваемости снижается, если больше - может начать расти.

«В «красной» зоне остались 12 регионов: Орловская область, Мурманская область, Самарская область, Кемеровская область, Кировская область, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Курганская область, Алтайский край», - сказал Тавадян.

Он уточнил, что за прошедший месяц из «красной» зоны вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область.