Мурманская область остаётся в лидерах по приросту турпоездок из-за рубежа

За девять месяцев 2024 года Северо-Запад России вошёл в тройку округов с наибольшим приростом числа зарубежных туристов. Эти данные, озвученные Росстатом, подтверждают растущий интерес к регионам СЗФО, среди которых значительные результаты демонстрируют Мурманская область, Санкт-Петербург и Республика Карелия.

С 2016 года туристический поток в Мурманской области вырос более чем в два раза, достигнув рекордных 670 тысяч человек за год. Развитие туризма стало значимым фактором экономического роста региона, способствуя созданию рабочих мест и увеличению доходов казны. С 2019 года Кольское Заполярье посетили более 2,5 млн человек, что принесло в бюджет области 2,4 млрд рублей.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил значительный вклад международного туризма: «Радует рост интереса к нашей стране со стороны иностранных туристов: более 3 миллионов человек стали гостями российских отелей, что на 42% больше, чем в прошлом году. Этот успех подтверждает, что Россия становится всё более популярной для путешественников со всего мира».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, министр экономического развития Максим Решетников добавил, что государственные меры направлены на поддержку и развитие новых туристических направлений. Так, в этом году был представлен бренд Discover Russia, который способствует продвижению российских туристических услуг за рубежом через культурные, креативные и гастрономические проекты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/