В Мурманской области напишут Большой этнографический диктантВводятся ограничения движения транспортных средств на мосту через Кольский залив
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.11.24 10:45

Мурманская область остаётся в лидерах по приросту турпоездок из-за рубежа

За девять месяцев 2024 года Северо-Запад России вошёл в тройку округов с наибольшим приростом числа зарубежных туристов. Эти данные, озвученные Росстатом, подтверждают растущий интерес к регионам СЗФО, среди которых значительные результаты демонстрируют Мурманская область, Санкт-Петербург и Республика Карелия.

С 2016 года туристический поток в Мурманской области вырос более чем в два раза, достигнув рекордных 670 тысяч человек за год. Развитие туризма стало значимым фактором экономического роста региона, способствуя созданию рабочих мест и увеличению доходов казны. С 2019 года Кольское Заполярье посетили более 2,5 млн человек, что принесло в бюджет области 2,4 млрд рублей.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил значительный вклад международного туризма: «Радует рост интереса к нашей стране со стороны иностранных туристов: более 3 миллионов человек стали гостями российских отелей, что на 42% больше, чем в прошлом году. Этот успех подтверждает, что Россия становится всё более популярной для путешественников со всего мира».

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, министр экономического развития Максим Решетников добавил, что государственные меры направлены на поддержку и развитие новых туристических направлений. Так, в этом году был представлен бренд Discover Russia, который способствует продвижению российских туристических услуг за рубежом через культурные, креативные и гастрономические проекты.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:00«На пьедестале народной любви». Документальный фильм (12+)16:10«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россиян, не согласных снижать зарплатные ожидания, за два года стало больше-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены продолжают повышаться, доллар США стабилен к фунту стерлингов, укрепляется к евро и иене-PRO Энергетику (18+)Заполярный район электрических сетей АО «МЭС» продолжает модернизацию оборудования-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 ноября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика