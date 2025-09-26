Мурманская область отмечена дипломами по итогам Всероссийского форума «Вместе – ради детей! Быть рядом!» в Ульяновске

XVI Всероссийский форум «Вместе – ради детей! Быть рядом!», прошедший в Ульяновске, стал триумфом для Мурманской области. Профессиональное сообщество высоко оценило системную работу команды региона, отметив дипломами делегацию в двух номинациях: «Укрепление традиционных семейных ценностей», «Сохранение семейного окружения ребёнка. Профилактика семейного неблагополучия».

Отдельным дипломом за эффективную организацию мероприятий форума отмечено министерство труда и социального развития Мурманской области.

Свой уникальный профессиональный опыт на федеральной площадке презентовали ведущие специалисты социальной сферы нашего региона: руководители и представители комплексных центров социального обслуживания населения Мончегорска и Апатитов, Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей, частного учреждения «Социальный центр – SOS Мурманск», центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также регионального Министерства труда и социального развития.

Программа предусматривала более 25 деловых мероприятий различных форматов и направлений, на которых представлены успешные социальные практики субъектов, в том числе нашего региона. Уникальный формат события позволил не только обменяться опытом, но и представить новые инструменты в сфере семейной и демографической политики, которые направлены на улучшение качества жизни детей и семей с детьми.

«Этот форум стал ключевой площадкой для тех, чье призвание – быть опорой для самых уязвимых: для детей и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Всех нас объединяет одна общая и крайне важная цель – сделать детство счастливым и безопасным, а семьи – крепкими и уверенными в завтрашнем дне. Убеждён, что совместными усилиями мы сможем окружить заботой каждого ребёнка, чтобы он мог раскрыть свой потенциал, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства», – отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Как отмечает Министерства труда и социального развития Мурманской области, форум ежегодно проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при поддержке органов исполнительной власти субъектов РФ с 2010 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554062/#&gid=1&pid=1