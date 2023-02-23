Мурманская область отмечена как регион-лидер по реализации программы «Гектар Арктики»

Такую оценку регион получил на совещании с Советом по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации на тему «О реализации программы «Дальневосточный гектар» и «Гектар Арктики». Также была отмечена эффективная работа правительства Мурманской области по оказанию мер финансовой поддержки участникам программы.

В совещании приняли участие члены Совета Федерации, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, представители Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, представители регионов на территории которых реализуется программа.

Обсуждались промежуточные итоги реализации программы, также были затронуты проблемные вопросы возникающие в ходе реализации программы. Министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина акцентировала внимание на удорожании электрификации земельных участков, что делает освоение затруднительным и внесла предложение о разработке механизмов, позволяющих снизить стоимость подключения для участников программы. Члены Совета Федерации поддержали инициативу и приняли к сведению для дальнейшей работы.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, программа работает на Дальнем Востоке уже более 6 лет. С августа 2021 года она распространилась на территорию Арктической зоны Российской Федерации. Эксперты отмечают востребованность программы.

В Мурманской области заявителям уже предоставлено более 2,5 тысячи участков, также двое северян уже получили землю в собственность. В регионе можно выгодно комбинировать «гектары» с другими региональными или федеральными мерами поддержки, например, преференциями крупнейшей в мире экономической зоны АЗРФ.

Подробнее о программе на сайте регионального министерства имущественных отношений по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru