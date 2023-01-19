Мурманская область отмечена как регион с высокими показателями по реализации национальных проектов

Об этом 18 января сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин отметил, что Мурманская область по итогам 2022 года является регионом с большим количеством программ в «зелёной» зоне.

В Кольском Заполярье в прошлом году реализовывалось 12 национальных и 48 региональных проектов.

В том числе реализованы программы национального проекта «Жильё и городская среда». Так, завершены работы по благоустройству 232 дворовых территорий и 23 общественных пространств. На 2023 год запланировано благоустройство 115 дворовых территорий, 8 общественных пространств и реализация 2 проектов-победителей Всероссийского конкурса: на общественной территории площади им. В.И. Ленина в Ковдоре и в городском парке «Горняк» в Оленегорске.

Также в 2022 году расселено 8,9 тысячи кв. метров аварийного жилья: 455 жителям региона (в Мурманске, Кировске, Мончегорске, Полярных Зорях, Зеленоборском, Кандалакше, Молочном, Умбе, Ковдоре) предоставлена возможность переехать в новые квартиры.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по проекту «Безопасные качественные дороги» приведено в нормативное состояние 61,82 км автомобильных дорог регионального значения и 15,09 км дорог городских агломераций. Кроме того, введён в эксплуатацию первый в регионе автоматический пункт весового и габаритного контроля на автоподъезде к Апатитам, установлено 13 дополнительных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения (всего – 73).

Фото: http://government.ru/news/47468/