Мурманская область отмечена Минстроем России за реализацию ведомственного проекта «Умный город»

На заседании рабочей группы по реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин подвёл итоги работы региональных профильных ведомств за 2022 год. Мурманская область была отмечена благодарственным письмом, которое вручили в Москве заместителю губернатора Мурманской области – министру цифрового развития региона Александре Никипеловой.

«Использование новых цифровых продуктов позволяет создать условия для более эффективной и прозрачной работы строительной отрасли. Ведомственный проект «Умный город» нацелен именно на поддержку субъектов в работе по внедрению новых технологических решений и повышение конкурентоспособности российских городов», – сообщил на заседании глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

«Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Он направлен на цифровое развитие разных сегментов городского управления, а также на комплексное повышение качества и эффективности городской инфраструктуры. Проект базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, экономическая эффективность.

«В 2022 году мы начали активную работу над цифровизацией сфер общественной безопасности и здравоохранения, продолжали модернизировать Систему мониторинга уборки территорий Мурманской области, которая надеемся, отлично покажет себя этой зимой», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области – министр цифрового развития Александра Никипелова.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, летом у нас состоялись всероссийский форум «Умный город. Новые вызовы» и НТИ-хакатон «Умный город» – их участники обсудили формирование единой информационной среды и рассказали о доступных решениях, реализованных в своих городах. В 2023 году планируется, что успешный опыт проведения хакатона в Мурманской области будет масштабирован.

Фото: https://gov-murman.ru