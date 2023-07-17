Мурманская область отмечена премией Минэкономразвития России «Мой бизнес»

Мурманская область стала обладателем национальной премии «Мой бизнес» в номинации «Лучший образовательный проект». Итоги были подведены в рамках ежегодного форума «Мой бизнес-лагерь» в Архызе, организованного Министерством экономического развития России совместно с правительством Карачаево-Черкессии.

Экспертное жюри во главе с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Татьяной Илюшниковой оценивало лучшие региональные практики и кейсы в сфере предпринимательства, развития кадрового потенциала, благотворительных проектов и многих других.

Наш регион вошёл в число победителей за реализованный в 2022 году всероссийский проект «Арктический акселератор». «Арктический акселератор» – это образовательная онлайн-программа, которую организуют Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор (МРИБИ) и Центр поддержки предпринимательства Мурманской области (ЦПП МО) при поддержке правительства Мурманской области и регионального министерства развития Арктики и экономики.

Программа предназначена как для начинающих, так и для действующих предпринимателей, которые создают уникальные технологические решения, существенно изменяющие привычные действия в самых разных сферах – от крупного промышленного производства до организации быта.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, МРИБИ выступает в качестве регионального центра поддержки инновационных проектов, консультирует по вопросам патентования, получения финансовой поддержки на региональном и федеральном уровнях, а также содействует начинающим инноваторам в поиске инвесторов, заполнении заявок в Фонды финансирования и развития (Фонд содействия инновациям, Фонд Сколково), подготовке проектов к практическому внедрению в реальный сектор экономики и проведению переговоров с промышленными партнерами.

ЦПП МО отвечает за реализацию всех образовательных программ в сфере развития бизнеса и вовлечения в предпринимательскую деятельность и проводит ежегодно более 100 мероприятий в очном и дистанционном форматах на всей территории Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru