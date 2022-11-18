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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.22 16:00

Мурманская область отмечена в числе успешных регионов по реализации реформы ТКО

Мурманская область отмечена в числе регионов, наиболее успешно по ряду показателей реализующих федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» на территории Северо-Западного федерального округа.

Реформирование системы обращения с ТКО обсуждали на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО Александре Гуцане под его руководством. Участие в мероприятии в формате ВКС принял глава региона Андрей Чибис.

Отмечено, что Мурманская область в 2021 году уже достигла установленного показателя по реализации нацпроекта, установленного на 2024 год. В том числе регион показывает положительную динамику по достижению целевых показателей по доле ТКО, направленных на обработку и утилизацию.

«Исполнение плана по обработке напрямую зависит от строительства мощностей. В 2021 году федеральный проект выполнен благодаря достижению показателей рядом субъектов округа, в том числе Мурманской областью. Это говорит о слаженной работе региональных властей и операторов по обращению с отходами», – подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин.

На территории Мурманской области работа по формированию комплексной и эффективной системы обращения с ТКО ведется с 2019 года. Утверждена территориальная схема обращения с отходами; отобран региональный оператор; утверждены нормативы и порядок накопления ТКО; установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора.

В рамках реализации концессионного соглашения созданы новые объекты обращения с ТКО: мусоросортировочный комплекс в Междуречье мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год; полигон ТКО в Междуречье мощностью 250 тысяч тонн ТКО в год; мусороперегрузочные станции в ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск.

В 2020 году также приняты решения о совершенствовании отрасли, в том числе о поэтапном изменении схемы потоков отходов с учетом их перенаправления на объекты обработки и размещения в Междуречье и на объект энергетической утилизации в Мурманске – АО «Завод ТО ТБО».

Реализация проекта осуществляется поэтапно в течение трех лет с 2021 по 2023 годы. На сегодняшний день прекращено размещение ТКО на 5 свалках в центральной и южной части региона: в Ловозере, Ревде, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах. С 2023 года прекращается прием ТКО ещё на 3 свалках – в Полярных Зорях, Ковдоре, Кандалакше.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, к настоящему времени в регионе произведена замена более 80% контейнерного парка для накопления смешанных ТКО. Продолжается работа по внедрению элементов раздельного накопления отходов. В общей сложности на контейнерных площадках региона установлено 589 контейнеров для раздельного сбора отходов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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