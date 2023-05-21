Мурманская область отметит День славянской письменности концертами, лекциями и тематическими фестивалями

Этот всероссийский праздник отмечается ежегодно 24 мая, а его история начинается именно на Кольском Севере – праздник был возрождён в 1986 году в Мурманске по инициативе писателя Виталия Семеновича Маслова и его коллег-единомышленников. По традиции в конце мая тематические мероприятия проходят как в областном центре, так и в муниципалитетах региона.

Сегодня, 21 мая в 11.30 всех жителей и гостей города Оленегорска ждёт ежегодный областной фестиваль колокольного звона «Солнечный звон», где православная церковь принимает самое активное участие. Праздник колокольного звона соберет в храме преподобного Дмитрия Прилуцкого начинающих звонарей и мастеров, посвятивших колокольному звону много лет жизни. Фестиваль много лет хранит древние традиции, позволяя открыть новые страницы истории колокольного звона в России. Каждый сможет насладиться великолепным звучанием колоколов во всей своей силе, мощи и красоте. Программу фестиваля продолжит концерт на сцене Центра культуры и досуга «Полярная звезда» с участием московских артистов Андрея Артемьева и группы «Терёха» в 16.00.

23 мая торжественные мероприятия пройдут в Коле. В 14.00 стартует районная памятно-мемориальная акция «Величие слова славянского», в рамках которой запланированы митинг и выступление писателей, а также шествие от памятной доски первому воеводе Колы Авраамию Палицыну к поклонному кресту Феодориту Кольскому и церемония возложения цветов к поклонному кресту. В 16.00 в Межпоселенческой библиотеке Кольского района состоится торжественное открытие Центра славянских культур «Глаголь Добро». В новом пространстве будут проходить лекции с привлечением спикеров из регионов России и славянских стран, мастер-классы, выставки, кинопоказы, встречи с деятелями науки и искусства, которые помогут северянам погрузиться в историю, культуру, и традиции русского слова. Первыми посетителями Центра станут дети и подростки летних оздоровительных лагерей при общеобразовательных школах Кольского района и области. Для них будут проведены экскурсии и показы тематических фильмов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, ключевые события программы Дня славянской письменности развернутся 24 мая в областном центре. В 12.00 на площади Первоучителей у областной научной библиотеки пройдёт традиционный праздник «Слово», посвящённый Дню славянской письменности и культуры. Торжественный митинг продолжит праздничный хоровой концерт на сцене областного Дворца культуры имени С.М. Кирова в 13.00, а в областной научной библиотеке с 13.00 до 16.00 будут проходить тематические культурно-познавательные мероприятия. Для гостей «Научки» в программе экскурсия по фонду книгохранения, состязание на знание русского языка, конкурс чтецов, лекция о мифах славянской мифологии, выставки и другие мероприятия, ознакомиться с подробной программой можно на сайте библиотеки.