Мурманская область. Арктика (16+)25.09.20 11:15
Мурманская область отнесена к группе субъектов Российской Федерации с надлежащим качеством управления региональными финансами
Министерством финансов Российской Федерации опубликованы предварительные результаты оценки качества управления региональными финансами за 2019 год.
Мониторинг проводился по всем 85 субъектам Российской Федерации, при этом учитывалось качество бюджетного планирования и исполнения бюджета, качество управления долговыми обязательствами, государственной собственностью и оказания государственных услуг, анализировались финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, выполнение «майских» указов и степень прозрачности бюджетного процесса.
По итогам оценки субъекты распределены между тремя группами – с высоким качеством управления региональными финансами (26 субъектов), с надлежащим (40 субъектов) и с низким (19 субъектов).
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