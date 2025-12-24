Мурманская область передаёт полномочия по выплате социальной доплаты к пенсии Социальному фонду России

С 1 января 2026 года полномочия по назначению и выплате региональной социальной доплаты к пенсии будут переданы с регионального уровня на федеральный. Администрирование данной выплаты полностью переходит к Социальному фонду России — единому фонду, созданному на базе Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, выплата региональной социальной доплаты не будет приостановлена или прекращена в связи со сменой администратора; получателям не требуется подавать какие-либо заявления, обращаться в ведомства или собирать новые документы для переоформления; денежные средства будут поступать способом и на реквизиты, выбранные для получения пенсии: зачисление на счёт в банке или через отделение почтовой связи.

Принцип расчёта региональной социальной доплаты не изменится.

Основная цель изменений — сделать систему социальной поддержки более удобной, технологичной и ориентированной на потребности граждан.

По возникающим вопросам всю информацию можно получить по телефону единого контакт-центра 8 800-100-00-01.