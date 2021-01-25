Мурманская область перенимает опыт развития жилищного строительства у коллег из Белгородской области

Вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский 22 января работал в Белгородской области, где перенимал опыт развития жилищного строительства у коллег. Именно этот регион сегодня входит в топ-10 по возведению объектов индивидуального жилищного строительства в России, а также является одним из лидеров по строительству жилья из расчёта строительства квадратного метра жилья на 1 человека.

Владислав Сандурский и руководитель АНО «Центр содействия жилищному строительству Мурманской области» Александр Мысин встретились с заместителем губернатора Белгородской области Евгением Глаголевым, советником главы региона Михаилом Бажиновым и коллегами из Белгородской ипотечной корпорации.

«Мы оценили практику строительства социального жилья в рамках жилищных кооперативов, а также комплексного развития территорий под индивидуальное жилищное строительство. Гармоничный подход к оценке потенциала площадок, выбранные технологии, комфортная дворовая среда и государственная поддержка позволили Белгородской области войти в топ-10 по строительству индивидуального жилищного строительства в стране. Будем взаимодействовать с коллегами! В Мурманской области идет активная работа по отбору и оценке потенциала площадок для реализации аналогичных проектов», – отметил Владислав Санудрский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, вице-губернатор провёл ряд встреч с местными поставщиками строительных материалов. Часть компаний уже работает с заполярными строителями. Договорились с поставщиками наладить комплексный подход сотрудничества в целях снижения себестоимости строительства.