Мурманская область первой примет участников патриотической экспедиции «Код непокорённых – 2026»

С 9 по 19 мая состоится патриотическая экспедиция «Код непокорённых – 2026» — совместный проект молодёжных активистов России и Беларуси, направленный на сохранение исторической памяти и развитие сотрудничества между регионами двух стран.

В 2026 году маршрут экспедиции начнётся в Мурманской области. Регион станет первой точкой российской части программы. Участниками проекта станут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет — представители общественных организаций, волонтёры, студенты и молодые специалисты.

В рамках экспедиции предусмотрены посещения памятных мест, а также образовательные и просветительские мероприятия.

В Мурманской области программа пройдёт 11 и 12 мая и охватит Североморск, Сафоново, Мурманск и Кандалакшу.

Экспедиция объединит несколько городов России и Беларуси и станет площадкой для обмена опытом в сфере сохранения исторической памяти и реализации общественно значимых инициатив.

