Мурманская область, по оценкам экспертов, вошла в группу очень интересных и популярных у туристов регионов России

1 июня в пресс-центре ТАСС в Москве состоялась презентация экспертного доклада АНО «Национальные приоритеты» о состоянии регионального и межрегионального туризма в России. Авторы исследования обозначили актуальные тенденции развития отрасли, представили наиболее популярные направления для путешествий по стране, а также отметили недооцененные локации с большим потенциалом роста и регионы, которые пока остаются «невидимками» для туристов.

Доклад подготовлен на основе 30 экспертных интервью, анкетирования туристов, которые много путешествуют по стране, а также всероссийского онлайн-опроса 1600 респондентов в социальной сети «ВКонтакте».

Исследование АНО «Национальные приоритеты» показало, что у россиян растёт желание путешествовать по стране, в том числе в рамках коротких поездок в выходные дни. Наиболее динамично, по оценкам экспертов, меняется горнолыжный отдых и гастротуризм, активно развивается строительство глэмпингов и кемпингов, в том числе по программе грантовой поддержки нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», увеличивается качество и разнообразие предложений для отдыха. Потенциальные точки роста туристической отрасли – ценовая доступность путешествий по России, практикоориентированность образовательных программ и повышение престижа работы в сфере туризма.

Свою оценку проведенному исследованию дал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Он отметил, что благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в России активно развивается туристическая инфраструктура и растёт доступность отдыха для граждан и гостей страны.

«Растёт качество и число мест размещения для путешественников, появляются современные модульные отели для комфортного отдыха на природе, развиваются горнолыжные курорты. Вместе с реализацией нацпроекта желание наших граждан и гостей страны путешествовать по России растёт. Это подтверждает экспертный доклад, подготовленный АНО «Национальные приоритеты». Его результаты также показывают, что для роста путешествий по России есть огромный потенциал в формировании привычки коротких поездок выходного дня в соседние регионы», - сказал Дмитрий Вахруков.

Основные результаты экспертного доклада представила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина. Она рассказала об основных тенденциях развития отрасли, зафиксированных по итогам 2022 года.

«Динамичное развитие показали меры по повышению доступности отдыха в стране - экспертная оценка +4 балла. И, по мнению экспертов, эти меры позволили с относительно небольшими потерями провести туристическую отрасль через пандемию, перезапустив туристический поток внутри страны. Следующая тенденция – растёт интерес к коротким поездкам в выходные дни. Это одно из последствий пандемии – переход на гибкие формы занятости, когда люди могли позволить себе онлайн-работу. Эксперты отмечают рост числа туристов, которые вместо длинного отпуска (раньше люди планировали отпуск как минимум на 2 недели) теперь уже переключаются на более короткие отпуска, но зато более частые. И следующая тенденция – это желание путешествий по России. И помогли в этом рост информирования о разных локациях, активность самих регионов, а также развитие туристической инфраструктуры за счёт запущенного национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и рост позитивных патриотических настроений в нашей стране», - сообщила София Малявина.

Она подчеркнула, что многие регионы активно развивают специальные форматы туристических продуктов – повышают свою гастрономическую привлекательность, создают глэмпинги и кемпинги, продвигают горнолыжный отдых. Также растёт качество и разнообразие предложений для отдыха разных типов семей.

Среди мер, которые показали умеренную динамику роста, глава АНО «Национальные приоритеты» выделила создание условий для развития малого и среднего бизнеса в сфере туризма (этот тренд продолжает расти) и развитие событийного туризма. «У нас сейчас очень многие регионы делают на это ставку и планируют события, в том числе в межсезонье, которые привлекают людей. И это сказывается на росте туристического потока», - добавила София Малявина.

Как отмечает АНО «Национальные приоритеты», в направления, оценённые экспертами как интересные, и одновременно популярные у туристов вошли:

1). Очень популярные и перенасыщенные: Сочи, Краснодарский край, Москва, Алтай, Санкт-Петербург, Татарстан, Дагестан, другие республики Северного Кавказа, в т.ч. Чечня, Ингушетия, Северная Осетия.

2). Очень популярные: Байкал, Карелия, Мурманская область, в т.ч. Кольский полуостров, Калининград, Приморский край, Крым, Камчатка, Тюменская область, в т.ч. Тобольск.

3). Достаточно популярные: Сахалин, Шерегеш, Нижегородская область, Золотое кольцо, Ленинградская область, Новгородская область, Самарская область, Ставропольский край, Минводы

4). Популярные: Московская область, Башкортостан, Новосибирская область, Псковская область, Якутия, Ростовская область, Свердловская область, Тверская область, Тульская область, Челябинская область.

В группу часто упоминаемых экспертами, как недооцененные, вошли: Сибирь (Байкал, Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Красноярский край, Иркутская, Томская и Тюменская области); Дальний Восток (Камчатка, Курилы, Сахалин, Чукотка, Еврейская автономная область, Приморский край, Магаданская область); Поволжье (Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Самарская область); Северные, арктические регионы (Карелия, Коми, Ямал, Таймыр, ХМАО, НАО, Архангельская и Вологодская области).

София Малявина сообщила, что в ближайшее время АНО «Национальные приоритеты» планирует запустить кампанию по продвижению коротких путешествий выходного дня, и предложила регионам подключиться к формированию таких туристических продуктов.

«Мы сейчас вместе с Минэкономразвития будем запускать социальную кампанию «Выходите в соседние города», которая включает и маркетинговое продвижение, и рекламу на ТВ, на радио и в интернете. И это не только продвижение регионов, которые около Москвы, и (поездки) из Москвы, а это путешествия выходного дня из всех регионов нашей большой страны. Мы формируем конструктор (маршрутов), куда можно поехать из каждого региона – из Норильска, из Красноярска, из Самары, из Саратова, из Томска, из Москвы… в соседние регионы. Если у кого-то из наших партнеров, у самих регионов есть готовые продукты, мы с радостью возьмем их в конструктор на «Russia.Travel», - сказала глава АНО «Национальные приоритеты.