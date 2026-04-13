Мурманская область по подключению к широкополосному интернету домохозяйств в Арктике занимает третье место

В Арктической зоне России к широкополосному интернету в 2025 году были подключено 91,5% домохозяйств, а в Мурманской области покрытие достигало 93,3%. По этому показателю регион занимал третье место среди субъектов Арктической зоны после Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Саха (Якутия).

Как сообщает Мурманскстат, компьютер имели 75% домохозяйств Арктической зоны, такой же показатель и в Мурманской области, в то время как среднее значение по России — 72%.

В арктических условиях цифровые устройства — не прихоть, а необходимость. Они позволяют повысить качество жизни северян, создать комфортные условия для работы и учёбы, обеспечить доступ к стабильной и современной связи.

Инфографика: https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457242299%2F5efcfc111bb29d05f3