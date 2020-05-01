Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил обновленный рейтинг активности регионов по поддержке бизнеса. Мурманская область по-прежнему входит в число лидеров среди регионов, наиболее активно поддерживающих бизнес (пятая позиция), наряду с Ленинградской и Ульяновской областями, Приморским краем и Республикой Карелия. По итогам второй недели мониторинга региональной помощи предприятиям к этому списку также добавились Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область.

Стоит отметить, что наряду с распространенными инструментами поддержки (налоговыми послаблениями, освобождением от уплаты арендных платежей по договорам аренды с органами государственной власти, предоставлением льготных кредитов) в Мурманской области применяется также инструмент, используемый реже других, – предоставление прямой финансовой поддержки субъектам МСП. Помимо нашего региона эта мера действует только в Калининградской, Ленинградской, Липецкой областях, в Ямало-Ненецком автономном округе и Карелии.