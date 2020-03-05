Военнослужащие нарушили требования безопасности во время плановых занятий, произошёл взрывСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Север»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.03.20 09:15

Мурманская область по уровню распространения среди населения индивидуальных инвестиционных счетов занимает четвёртое место в России

По подсчетам Московской биржи, с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года жители Мурманской области открыли более 13 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По уровню распространения среди населения ИИС регион занимает четвёртое место в России.

Речь идёт о счёте для операций с ценными бумагами, который можно открыть через брокеров или управляющие компании, в том числе коммерческие банки, предоставляющие брокерские услуги. Граждане с помощью ИИС могут инвестировать свои средства в инструменты фондового рынка: акции, облигации, паи паевых инвестиционных фондов и другие ценные бумаги.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления  Центрального банка Российской Федерации, помимо перспективы получения дохода от операций на рынке ценных бумаг, обладатель ИИС получает право на налоговый вычет на доходы физических лиц по одной из двух схем: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) либо освобождение от уплаты налога на прибыль от сделок. Чтобы получить любой из вычетов, нужно открыть ИИС и не закрывать его в течение трёх лет.

«Доход, полученный в результате инвестирования в ценные бумаги, может оказаться выше, чем от депозита в банке, открытого под заранее известный процент. Однако у индивидуального инвестиционного счёта гарантия получения доходности отсутствует. Результатом инвестиций может стать как прибыль, так и убыток. Кроме того, ИИС не защищается системой государственного страхования», - отметил управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрей Климов.

Банк России рекомендует проверять брокера и управляющую компанию на предмет наличия лицензии на сайте регулятора cbr.ru или по горячей линии 8-800-300-3000. Более подробно изучить информацию об индивидуальном инвестиционном счете можно на просветительском ресурсе Банка России fincult.info.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Учителям нужно платить, а не огромному количеству заместителей
-Ходят слухи… (18+)Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Анатолий Степанович Будко
03.03.20 16:16
Лично - Генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу Лично - Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу Лично - Прокурору Ново
Комментарий к новости:Ветеран с протянутой рукой!
Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
Комментарий к новости:Центризбирком выбрал логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
Комментарий к новости:Три города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Секретные материалы». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Мурманская область по уровню распространения среди населения индивидуальных инвестиционных счетов занимает четвёртое место в России-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 11 копеек, евро теряет 5 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская ГМК повышает надёжность электроснабжения своих подразделений-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 марта-PRO Нефть и газ (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?-PRO Законы (18+)Минтруд РФ предлагает новую систему оплаты отпусков и декретов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 786 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика