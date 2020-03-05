Мурманская область по уровню распространения среди населения индивидуальных инвестиционных счетов занимает четвёртое место в России

По подсчетам Московской биржи, с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года жители Мурманской области открыли более 13 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По уровню распространения среди населения ИИС регион занимает четвёртое место в России.

Речь идёт о счёте для операций с ценными бумагами, который можно открыть через брокеров или управляющие компании, в том числе коммерческие банки, предоставляющие брокерские услуги. Граждане с помощью ИИС могут инвестировать свои средства в инструменты фондового рынка: акции, облигации, паи паевых инвестиционных фондов и другие ценные бумаги.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, помимо перспективы получения дохода от операций на рынке ценных бумаг, обладатель ИИС получает право на налоговый вычет на доходы физических лиц по одной из двух схем: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) либо освобождение от уплаты налога на прибыль от сделок. Чтобы получить любой из вычетов, нужно открыть ИИС и не закрывать его в течение трёх лет.

«Доход, полученный в результате инвестирования в ценные бумаги, может оказаться выше, чем от депозита в банке, открытого под заранее известный процент. Однако у индивидуального инвестиционного счёта гарантия получения доходности отсутствует. Результатом инвестиций может стать как прибыль, так и убыток. Кроме того, ИИС не защищается системой государственного страхования», - отметил управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Андрей Климов.

Банк России рекомендует проверять брокера и управляющую компанию на предмет наличия лицензии на сайте регулятора cbr.ru или по горячей линии 8-800-300-3000. Более подробно изучить информацию об индивидуальном инвестиционном счете можно на просветительском ресурсе Банка России fincult.info.