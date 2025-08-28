Мурманская область: по ВРП на душу населения 10 место в России, 20 место в рейтинге регионов по качеству жизни, также в топ-10 по средней зарплате

Реализация губернаторского плана «На Севере – жить!» в сфере экономики стала одной из тем заседания правительства Мурманской области, которое состоялось вчера. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о результатах работы и основных мероприятиях рассказала заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова, а также поблагодарила главу региона Андрея Чибиса за вовлеченность в реализацию ключевых проектов, которые формируют экономику области.

«Запущенные по инициативе губернатора Мурманской области с 2020 года преференциальные режимы АЗРФ и ТОР привлекли уже 306 резидентов, из которых 298 – резиденты АЗРФ, что подтверждает уверенное лидерство региона. Общий объем планируемых инвестиций превышает 603 млрд рублей, с перспективой создания более 14,6 тысячи рабочих мест. Порядка 277 млрд рублей уже вложено в реализацию проектов резидентами, что привело к созданию свыше 5,9 тысячи рабочих мест», – сказала Светлана Панфилова.

Эти цифры также отражены в инвестиционном портфеле Мурманской области, который включает более 300 проектов с потенциалом вложений свыше 3,2 трлн рублей в ближайшие 10 лет.

Важнейшую роль в стратегическом развитии региона играет реализация масштабного проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». Этот национально значимый проект открывает новые горизонты для порта Мурманск, уже являющегося абсолютным лидером среди портов Арктического бассейна и входящего в пятерку крупнейших портов России. Проект нацелен на развитие западного берега Кольского залива, где появится современная железнодорожная инфраструктура. Ожидается, что после завершения работ провозная способность железнодорожных подходов к порту вырастет до 45 млн тонн в год. Реализация проекта КРМТУ открывает широкие возможности для новых портовых проектов и наращиванию грузооборота порта Мурманск. Перспективный объём перевозок грузов железнодорожным транспортом в направлении морского порта Мурманск к 2030 году составит порядка 100 миллионов тонн. Номенклатура перевозимых грузов – уголь, минеральные удобрения, апатитовый и железорудный концентрат, генеральные грузы и нефтепродукты.

Подтверждением важности этого направления стало поручение Президента РФ Владимира Путина об увеличении мощности порта Мурманск в три раза за счёт строительства новых портовых терминалов и расширения железнодорожных подходов, данное на Международном арктическом форуме в марте этого года.

«По поручению губернатора Мурманская область совместно с Минтрансом России и заинтересованными грузоотправителями активно разрабатывает детальный план мероприятий с определением необходимых источников финансирования, который позволит Мурманску стать крупнейшим логистическим хабом трансарктического транспортного коридора», – отметила Светлана Панфилова.

Параллельно с развитием транспортной инфраструктуры Мурманская область активно использует свой богатый ресурсный потенциал для укрепления технологического суверенитета страны. В регионе реализуются перспективные проекты по освоению литиевых месторождений и редкоземельных металлов, предполагающие строительство горно-обогатительных комбинатов для добычи и переработки литийсодержащей руды на Колмозерском и Полмостундровском месторождениях. Кроме того, крупные промышленные предприятия Мурманской области продолжают активную реализацию своих проектов по развитию и модернизации действующих производств.

Важным этапом в развитии производственного потенциала стало поручение губернатора разработать проект индустриального парка. В рамках этой инициативы в июне текущего года заключены соответствующие договора. Парк будет способен обеспечить производственными площадями более 10 предприятий.

Также отмечена важность обеспечения энергетической безопасности и дальнейшего развития атомной отрасли. В части сооружения энергоблоков №1 и №2 Кольской АЭС-2 успешно завершены ключевые подготовительные этапы. Разработаны обоснование инвестиций, оценка воздействия на окружающую среду, а также материалы обоснования лицензий на размещение.

В контексте комплексного развития региона Светлана Панфилова отметила динамичное развитие малого и среднего бизнеса. Меры поддержки МСП постоянно совершенствуются, учитывая приоритетные региональные направления и результаты прямого диалога губернатора с бизнес-сообществом. Так, в 2025 году переформатирован порядок предоставления гранта «Губернаторский старт»: проекты в сферах, определенных планом «На Севере – жить!», имеют возможность получить до 2 млн рублей.

По ряду показателей Мурманская область также остаётся на лидирующих позициях: по ВРП на душу населения занимает 10 место в России, 20 место в рейтинге регионов по качеству жизни, также входит в топ-10 по средней зарплате.