Мурманская область победила во Всероссийском конкурсе «Центр культурного притяжения – Россия»

В рамках Стратегической сессии регионального развития Союза писателей России подведены итоги Всероссийского конкурса «Центр культурного притяжения – Россия». Конкурс состоялся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Победителями стали творческие команды из пяти городов РФ: Вологды, Саратова, Тулы, Благовещенска и Мурманска. В каждом из них в 2026 году состоится уникальное культурное событие — книжная ярмарка нового формата «Герои на все времена».

Цель проекта — создание пространства для диалога между создателями культуры и её ценителями. Ярмарка объединит издателей, писателей, художников, музыкантов и всех, чьё творчество посвящено настоящим героям своего времени, в том числе участникам специальной военной операции и Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия запланированы творческие встречи, публичные дискуссии, литературно-музыкальные постановки, которые продемонстрируют посетителям, что герои существуют не только на страницах книг, но и среди нас.

Организаторами книжной ярмарки в областном центре выступят Министерство культуры Мурманской области, Мурманское отделение Союза писателей России, Мурманская областная научная библиотека и областная детско-юношеская библиотека.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558880/#&gid=1&pid=2